عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد صلاة الجنازة .. أحمد شيبة يتصدق بـ خروف على روح والدته

صدى البلد

انتهت منذ قليل صلاة جنازة والدة المطرب الشعبى أحمد شيبة من مسقط رأسها بالإسكندرية، وتصدق شيبة بلحم خروف على روح والدته عقب الانتهاء من تشيع الجثمان.

وفاة والده احمد شيبه:

أعلن محمود - ابن المطرب أحمد شيبة - وفاة جدته أم أبيه، أمس الإثنين، بعد تدور حالتها الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يكشف أي تفاصيل عن الجنازة والعزاء.

أحمد شيبة وضرب نار 
من جهة أخرى، قدم احمد شيبة فى رمضان الماضى اغنية مسلسل “ضرب نار” والتى حملت اسم وهى الدنيا  وهى من كلمات هاني فؤاد وألحان تامر كروان ومن توزيع مصطفى أبو ريا، وتم طرحها على جميع صفحات السوشيال ميديا والمنصات الرقمية.

أعمال أحمد شيبة

وكان أحمد شيبة قد طرح تريو غنائي بعنوان "الصعايدة" الذي يجمعه مع كل من: عصام كاريكا والشاعر هشام الجخ.

تريو أغنية "الصعايدة" طرح على طريقة الفيديو كليب حصرياً على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرجة رودينا حاطوم التي أظهرت عادات وتقاليد الصعيد المصري بصورة بسيطة عكست تلك الروح المختلفة التي يتميز بها الصعيد.

وظهر في الكليب كل من أحمد شيبة وعصام كاريكا وهشام الجخ بصورة القوة والوحدة، حيث أن الصعيد يجمع بين أبنائه.

اعمال أحمد شيبة المطرب الشعبى أحمد شيبه المطرب أحمد شيبة وفاة والدة أحمد شيبة والدة أحمد شيبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

قرار عاجل من وزير التعليم لمكافحة انتشار الامراض النفسية بين طلاب المدارس

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

مفيش كاميرات بعنابر النزيلات وإغلاق 43 سجنا قريبا|بيان مهم للقومي لحقوق الإنسان

ترشيحاتنا

حكيم وكايروكي وأنغام.. نجوم مهرجان العلمين في أغسطس

الاجتماع الحاسم.. الحوار الوطني يلملم أوراقه لعرضها على الرئيس| وهذه أبرز المقترحات

نشرة الحوادث|شك في علاقة زوجة والده بآخر بالعمرانية.. ومفاجأة في واقعة سرقة فيلا محمد صلاح

5 شروط.. فرصة ذهبية للحصول على منح بالجامعات الأهلية.. تفاصيل

أسباب انسحاب الزمالك من البطولة العربية لأندية كرة اليد بالسعودية

صلاة الخروج من المنزل.. سنة نبوية لا يعرفها كثير تحصنك من كل سوء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات سحرية.. افعل هذه الأمور قبل النوم لتتخلص من الاكتئاب

نجوم يظهرون بعد الاختفاء.. عبدالله مشرف بالعكاز.. رشوان توفيق ينفى شائعة وفاته.. وصفاء أبو السعود وشمس البارودي ونيللى يلفتون الأنظار

لعلاج الأملاح في الجسم .. أحرص على أتباع هذه النصائح

بعد أسابيع من احتراقها.. حادث مأساوي في أكبر مدينة ترفيهية في ألمانيا

فيديو

لطلاب تنسيق المرحلة الثانية | أماكن شاغرة في كليات القمة

انهيار الذهب من جديد والسعر الحقيقي للدولار بالبنوك | شاهد

المخيف.. انتقال محمد شريف إلى الدوري السعودي .. فيديوجراف

لعنة المال في عين شمس أشعل النار في شقيقته وأولادها و 11 آخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ