بعد صلاة الجنازة .. أحمد شيبة يتصدق بـ خروف على روح والدته

انتهت منذ قليل صلاة جنازة والدة المطرب الشعبى أحمد شيبة من مسقط رأسها بالإسكندرية، وتصدق شيبة بلحم خروف على روح والدته عقب الانتهاء من تشيع الجثمان.

وفاة والده احمد شيبه:

أعلن محمود - ابن المطرب أحمد شيبة - وفاة جدته أم أبيه، أمس الإثنين، بعد تدور حالتها الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يكشف أي تفاصيل عن الجنازة والعزاء.

أحمد شيبة وضرب نار

من جهة أخرى، قدم احمد شيبة فى رمضان الماضى اغنية مسلسل “ضرب نار” والتى حملت اسم وهى الدنيا وهى من كلمات هاني فؤاد وألحان تامر كروان ومن توزيع مصطفى أبو ريا، وتم طرحها على جميع صفحات السوشيال ميديا والمنصات الرقمية.

أعمال أحمد شيبة

وكان أحمد شيبة قد طرح تريو غنائي بعنوان "الصعايدة" الذي يجمعه مع كل من: عصام كاريكا والشاعر هشام الجخ.

تريو أغنية "الصعايدة" طرح على طريقة الفيديو كليب حصرياً على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرجة رودينا حاطوم التي أظهرت عادات وتقاليد الصعيد المصري بصورة بسيطة عكست تلك الروح المختلفة التي يتميز بها الصعيد.

وظهر في الكليب كل من أحمد شيبة وعصام كاريكا وهشام الجخ بصورة القوة والوحدة، حيث أن الصعيد يجمع بين أبنائه.