الملك عبد الله : الأردن ليس دولة تعسفية ولن يكون

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، أن مركز حقوق الإنسان مؤسسة وطنية مهمة ودوره أساس في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها.

وأوضح ملك الأردن، في تصريحات صحفية له نقلتها هلا أخبار الأردنية، أن مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة مع ضرورة مواجهة الاساءات المخالفة للأخلاق والتجاوزات على القوانين.

وأضاف : أمامنا عام انتخابات بمشاركة حزبية واسعة وهذا دليل على التزامنا بالتحديث السياسي؛ مشددا علي أن الأردن ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا وتاريخنا يشهد على ذلك.

وتعهد قائلا : ملتزمون بالتعددية السياسية والإعلامية.

وأتم خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية قائلا : وجهت الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.