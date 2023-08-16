أخبار التعليم .. تنسيق المرحلة الثانية 2023.. تعرف على الكليات المتاحة بالتفصيل .. وزير التربية والتعليم يعلن إطلاق البرنامج التدريبي للإخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أكد الدكتور مجدى حمزة الخبير التربوي، على تعزيز دور المجتمع المدني في تطوير وتحسين النظام التعليمي والذي تهدف هذه الشراكة القوية بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية إلى توفير فرص تعليمية أفضل وتعزيز النمو الشامل للشباب المصري وتُعتبر هذه الخطوة إحدى المبادرات الرئيسية في مجال تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم.. يبحث طلاب الثانوية العامة علمي علوم وأدبي، عن الكليات المتاحة في المرحلة التانية للتنسيق علمي علوم 2023 بالمحافظات.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. أماكن شاغرة لطلاب علمي بكليات القمة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.

أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، عن سعادته بإطلاق برنامج تدريب الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس التجريبية والرسمية واللغات على مستوى الجمهورية، اتساقًا مع استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018، وفي إطار خطة الوزارة لبناء شخصية سوية تمتلك المهارات التي تؤهلها للنجاح في الحياة.



أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل برنامج تدريب الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس التجريبية والرسمية واللغات على مستوى الجمهورية.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، انطلق اليوم الثلاثاء والتي سوف تستمر خلال الفترة من 15 إلى 19 أغسطس، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية بحد أدنى 250 للشعب العلمية و238 للشعبة الأدبية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا .

افتتح الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، مركز القياس والتقويم بالجامعة بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد سويلم البسيونى نائب رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور مها العشماوى -عميد كلية الطب البيطرى ومدير المركز،الدكتور محمد عبد العظيم- عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسى لرئيس الجامعة، الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، الدكتور إيمان زهران نائب مدير المركز، ومديرى الوحدات بالمركز.

