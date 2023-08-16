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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لتحسين الوضع بالبلاد|الديهي: ما يجري بمصر صراع مع الوقت لإنهاء الكثير من الإنجازات

نشأت الديهي
نشأت الديهي

 قال الإعلامي نشأت الديهي، إن  مصر دولة مستقرة  والمشاكسات التي تحدث من أشباه المعارضة تتمثل في الاختلاف حول توقيت إنشاء العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وخلافه معقبًا: "عملنا عاصمة إدارية وقناة سويس جديدة المعارضة تقول مكنش لازم، هي دي القصة، المعارضة تعارض الإنجازات التي حدثت في الدولة المصرية". 

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 ولفت "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten" إلى أن كل ما يجري في مصر هو صراع مع الوقت، من أجل الانتهاء من الكثير من الإنجازات، مستطردًا: "الدولة المصرية تريد الانتهاء من الكثير من المشاريع في أسرع وقت، لتحسين الوضع في البلاد" .

 

 وأضاف: "أنا خايف على بلدي، وبدافع عن بلدي بطريقتي، وهذا حقي، هناك الكثير من المؤامرات، ومن لا يرى هذه المؤامرات، فهو جزء من هذه المؤامرات، لم أؤتي الحكمة، ولكن لدي عقل لقراءة صورة ما يحدث من حولي".

 

 وأشار إلى أن السم متواجد في العنوان الكبير مثل "تغيير المنطقة لكي تكون واحة للديمقراطية على الطريقة الأمريكية" مثلما قال الحاكم الامريكي للعراق بعد احتلال بغداد، وما زالت العراق تعمل على لملمة جراحها من الحروب حتى الآن.

 

 وأضاف أن سوريا كانت مستقرة، ولم  يكن على أي مديونيات، معقبًا: " كنت تروح سوريا تشم رائحة الحضارة ، والزهور، أما الآن فلا تشم إلا رائحة البارود والتهجير والحرب والقتل، بسبب قيام الغرب بزراعة الفتنة الطائفية، لم نكن نسمع في دمشق عن الدروز والسنة  والشيعة

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