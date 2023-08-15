عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تصريحات مادلين طبر.. أشرف زكى يكشف الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

صدى البلد

كشف النقيب أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بعد تصريحات الفنانة مدلين طبر"

وقال أشرف زكي في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور: عايز أطمن الناس وأقول الحقيقة كاملة على مسؤوليتي، الزعيم عادل إمام بحالة جيدة جدا، وأنا من أيام قليلة جدا اتصلت به، وقلت له إزيك يا زعيم واحشنا، فقال لما أنا واحشك ما تيجي، أنا كل يوم قاعد والناس كلهم عندي، واطمأن على أسرتي بالأسماء".

يذكر ان أكدت الفنانة مادلين طبر انها كانت تتمني ان يحضر الفنان عادل امام تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح المصري ، وعلي اسرته ان تعيد التفكير في هذا الامر ، فليس شرط ان يتحدث ولكن يكفي حضوره .

 

واضافت مادلين طبر في تصريحات خاصة لصدي البلد : الموضوع مرهون في يد اسرته وهم بالتاكيد ادري بمصلحته ولكن لدي عتاب عليهم في مسائلة عدم حضوره تكريماته.

واختتم، أمس المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، فعاليات دورته الـ16، بحفل توزيع جوائز مسابقات المهرجان، حيث أقيم الحفل بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني.

 

بدأ حفل الختام، الذي قدمته الإعلامية ريهام إبراهيم، بفقرة غنائية قدمتها فرقة كورال "روح الشرق"، حيث قدمت مجموعة من أغاني أشهر العروض المسرحية بتاريخ المسرح المصري، منها مسرحيات "الهمجي، الواد سيد الشغال، البعبع، حمري جمري، هالة حبيبتي، تمر حنه، حواديت، الدخول بالملابس الرسمية، أولاد الشوارع، ريا وسكينة، علشان خاطر عيونك، شارع محمد علي، الليلة الكبيرة، الملك هو الملك، حزمني يا، لعبة الست، وعفروتو"، والفقرة الغنائية تدريب وتنفيذ وليد جمال، توزيع فادي الحسيني، فكرة وإخراج إسلام إمام، ثم عرض فيلم وثائقي ضم حديث عدد من الفنانين عن الزعيم عادل إمام، من الذين شاركوا معه في بعض الأعمال الفنية، وأيضا مقتطفات من فعاليات الدورة الـ 16.

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الحالة الصحية للزعيم عادل إمام الزعيم عادل امام الزعيم عادل مهرجان القومى للمسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

مش هيلغي بطاقة التموين .. 4 استخدامات لـ الكارت الموحد

ترشيحاتنا

محكمة جورجيا تقر بنشر لائحة اتهام ترامب على الإنترنت

ضياء رشوان: قرارات سعيدة للمصريين في اجتماع الحوار الوطني غدا

هيئة كبار العلماء تعقد احتفالية كبرى لختم كتاب «فتح المغيث».. غدًا

وزيري: الانتهاء من نقل 57 الف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير

غدا.. مجلس أمناء الحوار الوطني يبدأ في صياغة المخرجات لعرضها على الرئيس

تأجيج الأوضاع الاقتصادية.. الرئيس التونسي يدعو لليقظة تحسبا لأي "محاولات يائسة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة؟

هاني الناظر : زيت طبيعي يعالج الشيخوخة والهالات بديلا لكريمات العناية بالبشرة

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

فيديو

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ