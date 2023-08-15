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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب أسعار الكتب الخارجية.. منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم: محتاجين قرض

أعربت أميرة محمود منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن استيائها من ارتفاع  أسعار الكتب المدرسية  الخارجية، موضحة: "ولي الأمر الذي يحتاج إلى شراء كتب خارجية يجب أن يقوم بالحصول على قرض إن كان لديه 3 أطفال".

وأضافت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "سعر الكتب المدرسية الخارجية قد يصل إلى 5000 أو 6000 جنيه إذا كان هناك أكثر من طالب أو تلميذ في الأسرة".

وتابعت: "هناك لينكات منتشرة للكتب الخارجية على منصات التواصل الاجتماعي لتحميلها بصيغة pdf، نعلم أن أسعار الكثير من المنتجات زادت، ولكن يجب ألا يتم استغلال أولياء الأمور بهذه الطريقة، للأسف هناك أسر تعاني من دفع المصروفات المدرسية، إلى جانب الأدوات المدرسية ولبس المدرسة والدروس الخصوصية .. ولي الأمر بيكلم نفسه ومش عارف يعمل ايه".

اتحاد أمهات مصر أسعار الكتب المدرسية الاعلاميه بسمة وهبة الدروس الخصوصية المصروفات المدرسية

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