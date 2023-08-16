بفستان مجسم.. نسرين أمين تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نسرين أمين عدة جمهورها صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام .

وظهرت نسرين في الصور بإطلالة جذابة مرتدية فستان مجسم باللون الابيض ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

كشفت النجمة نسرين أمين سر اعتذارها عن مسلسل " تحت الوصاية" التي لعبت بطولته النجمة منى زكي وعرض في رمضان الماضي .

وقالت نسرين أمين خلال ندوتها في موقع صدى البلد" اعتذرت عن تحت الوصاية بسبب ضيق الوقت وان المسلسل يحتاج مجهود كبير وكنت قد تعاقدت على مسلسل بابا المجال".

تابعت :" المسلسل كان يحتاج لسفر معظم الوقت وهو بمثابة مسلسل 30 حلقة وكان من العصب ان اصور في المسلسين معا".