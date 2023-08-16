أخبار التكنولوجيا| بيل جيتس: الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يكون بمثابة معلم كُفْء.. وتحذير عاجل من آبل لمستخدمي هواتف آيفون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قال الملياردير والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل جيتس إن الذكاء الاصطناعي سيحدث تغييرا شاملا في العملية التعليمية حيث يمكنه أن يكون بمثابة معلم كُفْء.



حذر عدد من الخبراء في مجال التكنولوجيا أن أحدث ميزة لتطبيق الدردشة WhatsApp واتساب قد تنتهك خصوصية المستخدمين وذلك نظرا لأنها قد تسمح للأصدقاء على التطبيق برؤية كل شيء على شاشة التطبيق الرئيسية.



يسعى الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية إلى اقتناء هواتف مميزة يمكنها الجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب الذي يتوافق مع قدراتهم المادية، ونظرا لأن ارتفاع أسعار الهواتف أصبح يشكل عبئا كبيرا، فإن اختيار هاتف بسعر مناسب يعد عملية صعبة.



أعلنت شركة شاومي الصينية رسميا إطلاق جهاز التابلت المتميز Xiaomi Redmi Pad SE والمخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث يضم التابلت عدد من الإمكانات والمواصفات الفائقة مع سعر يتوافق مع قدرات الكثيرين.



كشفت تسريبات مفاجآت جديدة عن مواصفات هاتف Galaxy S24 Ultra عملاق الفئة الرائدة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث سيحصل الهاتف على عدد من المواصفات والإمكانات الفائقة حيث سيكون المنافس لهاتف iPhone 15 Pro Max .



أصدرت شركة آبل الأمريكية تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي هواتف آيفون لقيامهم بشحن هواتفهم الذكية أثناء النوم وتركها حتى الصباح، حيث يعد هذا الخطأ شائعًا بالنسبة للكثير من المستخدمين، الأمر الذي يؤدي إلى تدمير عمر البطارية.