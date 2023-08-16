من المقرر أن تظهر سلسلة سامسونج الجديدة Galaxy S24، لأول مرة رسميا في شهر فبراير من عام 2024، وبعد إطلاق إصدارات الهواتف المتطورة الأخيرة للشركة هذا العام، ظهرت شائعة جديدة تشير إلى أن هاتف Galaxy S24 Ultra القادم، سيتلقى تحسينات كبيرة في كل من الشاشة والكاميرا.

ووفقا لما ذكره المسرب التقني الشهير Ice Universe، فإن هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S24 Ultra سيأتي مع شاشة عرض مطورة، وبينما تظل تفاصيل هذه الترقية غير معلنة بشكل رسمي، تشير التوقعات إلى أن سامسونج ستزوده بـ لوحة M13 OLED الجديدة مع سطوع ذروة مرتفع.

سامسونج تزود سلسلة Galaxy S24 بأحدث مزايا آيفون 14 برو

والجدير بالذكر أن هاتف Galaxy S23 Ultra يحقق أقصى سطوع يبلغ 1750 شمعة في المتر المربع، في حين أن الأجهزة المنافسة من آبل وأوبو وشاومي تأتي مع شاشة تتجاوز نسبة سطوعها 2000 شمعة، ويعد هذا التحسين هو مجال تركيز واضح لشركة سامسونج .

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتبنى تشكيلة Galaxy S24 القادمة أحدث ابتكارات شركة سامسونج Display، وهي لوحة AMOLED من الجيل الثالث عشر والتي يطلق عليها اسم M13، وتوفر هذه اللوحة ملف تعريف أقل نحافة، إلى جانب تحسينات في كفاءة الطاقة وجودة الصورة.

ويشاع أن طرازي Galaxy S24 و Galaxy S24 + القياسيين يشتملان على شاشة LTPO، والتي توفر معدل تحديث متغيرا يتراوح من 1 هرتز إلى 120 هرتز في الثانية، مما يساهم في تحسين كفاءة الطاقة.

ومن المتوقع أيضا أن تأتي هذه الطرازات بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 256 جيجابايت، ومن المحتمل أن يحتوي هاتف + Galaxy S24 على بطارية أكبر قليلا.

وفي مقابلة حديثة مع وكالة “يونهاب” للأنباء، ألمح لي جونغ هو، وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوري، إلى احتمال قيام الصناعة المحلية بتسويق خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء معيار اتصالات عبر الأقمار الصناعية في العام المقبل إلى دفع عجلة التقدم في هذا المجال.

وبالتالي، هناك تكهنات تشير بأن شركة سامسونج قد تقدم اتصالا ثنائي الاتجاه عبر الأقمار الصناعية مع سلسلة Galaxy S24 القادمة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت سامسونج تقنية مودم 5G جديدة مصممة لتمكين الاتصال المباشر بين الهواتف الذكية والأقمار الصناعية، لا سيما في المناطق النائية، ومن المقرر دمج هذه التقنية في حلول معالج الشركة Exynos، مما يسرع من تطوير اتصالات الأقمار الصناعية التجارية 5G ويضع الأساس لعصر إنترنت كل شيء مدفوعًا بتقنية 6G.

وأظهرت طرازات الهواتف المتطورة الحديثة من سامسونج، والمدعومة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، القدرة على الاتصال بالأقمار الصناعية Low Earth Orbit (LEO) لإجراء مكالمات الطوارئ والرسائل فقط، ومع ذلك، فإن هذه الميزة غائبة بشكل ملحوظ في سلسلة Galaxy S23 و Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Z Fold 5.

وأوضحت شركة سامسونج أن استبعاد الاتصال عبر الأقمار الصناعية في هذه النماذج يرجع إلى المرحلة المبكرة من النظام البيئي للاتصالات الساتلية، من خلال التعاون مع شركة Iridium Communications، المزود الشهير لشبكات الأقمار الصناعية للاتصالات في حالات الطوارئ، لذا تهدف سامسونج إلى تعزيز هذه التكنولوجيا مع هواتفها القادمة.

ومن المتوقع أن تقدم تشكيلة Galaxy S24، المقرر إطلاقها في الربع الأول من العام المقبل، ثلاثة طرازات جديدة بما في ذلك Galaxy S24 و Galaxy S24 + و Galaxy S24 Ultra، مع خيارين للمعالج منهم: Exynos 2400 ومعالج Snapdragon 8 Gen 3، وإذا كان Galaxy S24 يتميز بالفعل باتصال القمر الصناعي ، فستحتاج هذه الإمكانية إلى أن تكون موجودة حتى في المتغير الذي يعمل بمعالج الشركة الجديد Exynos 2400.