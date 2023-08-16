عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 223 مخالفة مرورية في حملات لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

حررت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

اليوم.. أهالي طنطا يودعون إيهاب الشيخ استشاري الأورام بمسجد توكل

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  223 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس

كما أسفرت الحملة،  عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 38 ألفا و150 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

ادارة مرور إدارة مرور الغربية إدرة المركبات السير بدون لوحات معدنية الشوارع الرئيسية الطرق والشوارع العميد وائل حمودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

للتخفيف عن الأهالي.. قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

مذكرة زيزو وإخطار عاجل للاعبين الأجانب وأزمة حارس المرمى| ماذا يحدث في الزمالك ؟

موضوعات متعلقة

بيطري الغربية: تحصين 200 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

ترشيحاتنا

المعدن الأصفر يتراجع مجددا.. والجنيه الذهب يخسر 120 جنيها |تفاصيل

حادثة مؤسفة.. انهيار منصة ألعاب مائية ضخمة في أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا

مش بنخبي عنكم حاجة.. السيسي من مطروح: هنكمل مع بعض| فيديو

رميا بالرصاص.. مقتل رجل أعمال بارز في وضح النهار بدولة أوروبية |تفاصيل

ناما طوال الليل.. العثور على سائحين أمريكيين مخمورين في برج إيفل

106 وفيات.. مسئولون أمريكيون يكشفون عن أسماء الضحايا في حرائق هاواي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. ثراء جبيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير رفقة خطيبها

نوع من الخضراوات يحميك من الربو والانسداد الرئوي.. لن تتوقعه

غضب ومطالب بالمقاطعة.. كم تقاضى البلوجر «أبو كرش» من محلات شهيرة في مصر؟

تقرير بريطاني: 61% من عمليات النصب تحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي

فيديو

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

1000 جنيه مرة واحدة | ماذا حدث في سعر الذهب ؟!

«مرتب خيالي».. تفاصيل صفقة انتقال نيمار إلى الهلال السعودي «فيديوجراف»

مصدر: الطائرة الخاصة المتوجهة من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ