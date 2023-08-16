قادمة من سوريا .. الجيش الأردني يسقط مسيرة تحمل مواد متفجرة TNT

أفادت وكالة الأنباء الاردنية بترا بأن قوات حرس الحدود بالمملكة وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية.

وأشارت الوكالة الي ان الطائرة التي تحمل مواد متفجرة من نوع (TNT)، تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي في الجيش العربي.

وأوضح الجيش العربي أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه