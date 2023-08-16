المبعوث الأممي لليمن : إطلاق عملية سياسية سيمهد الطريق أمام المصالحة بالبلاد

اكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج أن الأزمة الاقتصادية تفاقم الأمور وقلقون بشأن تقارير عن ظهور متطرفين في أبين وشبوة

وقال في تصريحات صحفية له القتال المتقطع وتبادل إطلاق النار استمر بجبهات عدة لا سيما تعز ومأرب والضالع والحديدة وشبوة وصعدة

وأضاف ان إطلاق عملية سياسية في اليمن سيمهد الطريق أمام المصالحة

وتابع : مساعدون لي اجتمعوا خلال الأسبوعين الماضيين مع مسؤولين حكوميين في عدن وممثلي الحوثيين في صنعاء

واستطرد : الأعمال العدائية على الجبهات في اليمن مازالت منخفضة رغم انتهاء الهدنة في أكتوبر الماضي

كما دعا طرفي الأزمة اليمنية للامتناع عن التصعيد الخطابي ولاستخدام قنوات الحوار التي أقيمت بموجب الهدنة

وأتم طرفا الصراع في اليمن يحاولان إظهار استعدادهما للبحث عن حلول لكن هناك حاجة لترجمة ذلك بشكل ملموس.