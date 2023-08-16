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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية.. مؤشر أسواق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض كبير

صدى البلد

أغلقت مؤشرات الأسهم السعودية الرئيسية ،اليوم الأربعاء، منخفضاً 20.12 نقطة ليقفل عند مستوى 11392.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال سعودي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 194 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع. 

وكانت أسهم شركات الأكثر أرتفاعا هم  عذيب للاتصالات، والباحة، والعربية، ومسك، والمنجم الأكثر ارتفاعاً.

وأما عن أسهم شركات الأكثر انخفاضاً  في التعاملات فهم تبوك الزراعية، والبابطين، والأسماك، وصدر، ومرافق ،حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.11% و3.87%.

فيما كانت أسهم شركات: الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 82.24 نقطة ليقفل عند مستوى 23312.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21.9 مليون ريال سعودي، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و900 ألف سهم.

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