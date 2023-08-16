دولة عربية تتعرض لمنخفض جوي وأمطار غزيرة

أفادت صحيفة 24 الإماراتية بأن الإمارات تتعرض حالياً لمنخفض جوي، يكون مصحوباً بأمطار مختلفة الشدة على بعض المناطق، ومن المتوقع أن يستمر خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه؛ أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، في تصريح لـ24، أن "المنخفض الجوي الحالي تنشط معه السحب الركامية على المناطق الجبلية والجنوبية من الدولة بعد الظهر، مع احتمال هطول أمطار مختلفة الشدة".

وتوقع الجروان أن يستمر المنخفض الجوي على الإمارات حتى بداية الأسبوع المقبل.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في نشرته، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، فيما ستظهر سحب منخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر مصحوبة بالأمطار، وانخفاض في درجات الحرارة.

