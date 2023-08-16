اتفاقية بين الأردن وتركيا لتوسيع وتنويع التجارة المشتركة

بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، والسفير التركي لدى الأردن اردام أوزان، اليوم الأربعاء، ترتيبات عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة خلال الفترة المقبلة، وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في المجالات التجارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

ووفق هلا اخبار الأردنية؛ فقد أكد الجانبان، في اللقاء الذي حضره الأمين العام للوزارة دانا الزعبي، أهمية مواصلة الجهود لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في التجارة والاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص وتبادل الخبرات والاستفادة من الفرص المتاحة في كل من الأردن وتركيا، ولا سيما بعد دخول اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بينهما حيز التنفيذ.

وقال الشمالي، إن هذه الاتفاقية تبنى على الإنجازات الاقتصادية السابقة وتمهد الطريق لزيادة تعزيز التعاون الثنائي من خلال تسهيل تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتضمن بيئة جاذبة للشركات لممارسة الأعمال التجارية التي من شأنها أن تسهم في توسيع وتنويع التجارة.

وأضاف أن الاتفاقية أيضا تدفع لتحقيق مستوى جديد من الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرا الى أن إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة الجديدة على المستوى الوزاري يوفر المنصة اللازمة لتقييم العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين للخروج بتوصيات لإزالة أي عقبات محددة وتوسيع التجارة والاستثمار وغيرها.

من جانبه أعرب السفير التركي، عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وتنشيط التجارة البينية، وإقامة الاستثمارات في كلا البلدين، انطلاقا من العلاقات المتينة والتاريخية بينهما.

وتم بحث الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة .

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 410 ملايين دولار، منها 30.4 مليون دولار صادرات أردنية والباقي واردات من السلع التركية.