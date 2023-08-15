الأمير هاشم نائبًا للملك عبدالله| من هو فتى الأردن صاحب ال 18 ربيعًا ؟

بعد أن غادر الملك عبدالله ، العاهل الأردني، إلى مصر للمشاركة في قمة أردنية مصرية فلسطينية، عُقدت في مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي بمصر، انشغل الرأي العام في الأردن بما تم تداوله من أخبار حول تأدية الأمير هاشم، النجل الثاني للملك عبدالله، اليمين الدستورية، ليكون نائبًا للملك بحضور هيئة الوزارة.

خلال فترة غياب الملكة عبدالله، قضى الامير هاشم، ابن الـ 18 عام، لأول مرة في حياته 5 ساعات تاريخية نائبًا للملك، وهي فترة غياب والده في مصر بعد إعلان الديوان الملكي عودته رسميًا، فمن هو الامير هاشم؟..

من هو الأمير هاشم نائبًا للملك عبدالله؟

وًلد الأمير هاشم في 30 يناير عام 2005م، وهو النجل الثاني للملكة عبدالله، والملكة رانيا من الذكور، وتخرج الأمير هاشم قبل أشهر قليلة من مدرسة كينغز أكاديمي بمأدبا، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.

يعتبر الأمير هاشم هو الأبن الأصغر للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبد الله، إذ يسبقه ولي العهد الأمير الحسين، والأميرتان إيمان وسلمى.

على الرغم من صغر سن الأمير هاشم على حضور الكثير من المشاركات والاحتفالات الأردنية، إلا أنه كان ظهر للمرة الاولى في حفل أقامته القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الأمنية، بالذكرى السنوية الاولى لمئوية تأسيس دولة الأردن عام 2021، وهو يرتدي الزي العسكري التكميلي والشماغ الأردني، وكان هذا هو الظهور الأول له بالزي الرسمي.

فتى الأردن يخطف القلوب

كانت الملكة رانيا، قد شاركت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجلها هاشم وهو يرتدي زيًا خاصًا بركوب الدرجات النارية باللون الأسود بالكامل، وذلك لممارسة هوايته المفضلة، حيث علقت الملكة على الصورة داعيه الله أن يحفظ نجلها.

تفاعل الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة الأمير هاشم، حيث غازلته الفتيات بعبارات من الغزل والمزاح بسبب وسامته، والبعض أطلق عليه لقب الأمير الساحر.

تعيين الامير هاشم نائب لملك الأردن؟

أدى الامير هاشم عبدالله الثاني، امس الإثنين، اليمين الدستوري بصفته نائبًا للملك للمرة الاولى، وذلك بحضور عدد كبير من هيئة الوزراء، بعد أن غادر والده الملك عبدالله الثاني الأردن، متجهًا إلى مصر من أجل المشاركة في قمة أردنية مصرية فلسطينية.