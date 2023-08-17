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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غضب واتهامات وقرار ناري.. القصة الكاملة لعرض ضم زيزو بمبلغ خيالي

زيزو
زيزو

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية حول وصول عرض من نادي الشباب السعودي للتعاقد مع الدولي المصري أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك.

ووفقا لتقارير صحفية فإن عرض الشباب السعودي وصل إلى 6 ملايين دولار، كما ترددت أنباء عن استعداد نادي الشباب لرفع العرض إلى 7 مليون دولار لنادي الزمالك للتعاقد مع زيزو، إلى جانب راتب اللاعب الكبير والذى وصل إلى 10 مليون دولار فى 3 مواسم وهو راتب مُغر".

 

مرتضى منصور يحسم الجدل

 

وحسم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، الجدل حول إمكانية رحيل زيزو للشباب السعودي.

ونشر مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، صورة من عرض الشباب والذي يتضمن إبداء رغبة في ضم اللاعب دون تحديد سعر الصفقة.

وكتب مرتضى منصور:" هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي الأستاذ المحترم والد الكابتن زيزو  وطلب رحيل نجله إلا أن أحمد  مرتضى رحب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو".

وأضاف:" هذا الرأي هو رأي أمير مرتضي المشرف علي فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الادارة من خلال محادثة تليفونية".

وتابع:" حتي ولو وصل العرض لمليار جنيه".

انفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر الى مصلحة نجله وتناسي أن الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها أن  يكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم". 

وأشار:" فوجئنا بترويج شائعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق علي بيع زيزو بمبلغ 6 مليون دولار لنادي سعودي".

واستطرد:" ياريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المتربصين صدق كل ما ذكرته في هذا البيان، وأخيرا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسؤول فيه  يتحمل كل هذه الحروب القذرة" .

واختتم:" ارحموا ناديكم لو فعلا انتم زملكاوية ولكن أشك، أنتم مجموعة مرتشين مأجورين".

عرض الشباب السعودي لضم زيزو 

 

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