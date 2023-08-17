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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|طرق فعالة للتخلص من إدمان الموبايل.. ازاي تقرأ محتوي رسائل واتساب WhatsApp سرا

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بسعر رخيص لن تصدقه ..Nokia تطلق موبايل بميزات جبارة

أعلنت HMD Global، المرخصة للعلامة التجارية نوكيا Nokia، اليوم عن Nokia C210، وهو هاتف جديد من الفئة C في الولايات المتحدة.

 

بكاميرا 50 ميجابكسل.. أحدث موبايل من Vivo بسعر رخيص جدا

أطلقت شركة فيفو هاتف Y78+ في وقت سابق من هذا العام بشاشة منحنية ومعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 695. 

 

أفضل جرابات iPhone لعام 2023

يبحث العديد من الأشخاص عن أغطية قوية لحماية هواتفهم الذكية من التلف. وتعد أغطية iPhone من أكثر الأغطية شيوعًا في السوق. 

 

أفضل الطرق للحفاظ على اللاب توب الخاص بك أطول فترة ممكنة

يعد اللاب توب من الأجهزة الإلكترونية التي تُستخدم بشكل يومي، لذلك من المهم الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة، وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على اللاب توب، وفيما يلي بعض من أفضل هذه الطرق:

 

هل الذكاء الاصطناعي سيحل مكانك الوظيفي أم لا؟

يُعد الذكاء الاصطناعي (AI) أحد أكثر التقنيات تطورًا في العالم، ويتمتع بإمكانية تحويل العديد من جوانب حياتنا. ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يُشكل أيضًا تهديدًا لكثير من الوظائف.

 

طرق فعالة للتخلص من إدمان الموبايل

أصبح الهاتف المحمول جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يتحول إلى إدمان. يمكن أن يكون الإدمان على الهاتف المحمول له تأثير سلبي على حياتنا الاجتماعية والأكاديمية والوظيفية. إذا كنت تعاني من إدمان الهاتف المحمول، فهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص منه.

 

برخص التراب..أحدث موبايل نوكيا تقدر تصلحه بنفسك لو باظ

أعلنت شركة Nokia نوكيا عن إطلاق هاتفها الذكي بتقنية 5G الجديد G310 في الولايات المتحدة. يتميز الهاتف بتصميم قابل للإصلاح من قبل المستخدم بفضل تقنية QuickFix من Nokia. يمكن للمستخدمين بسهولة استبدال المكونات التالفة ، مثل الشاشة والبطارية ومنفذ الشحن.

 

أفضل تكييف سبليت شعبي في مصر 1.5 حصان في مصر

يبحث الكثير من الناس في مصر عن أفضل تكييف سبليت شعبي في مصر 1.5 حصان، وذلك لتوفير الراحة والجو البارد في فصل الصيف. وهناك العديد من الشركات التي تنتج أجهزة تكييف سبليت شعبية في مصر، ولكن هناك بعض الشركات التي تتميز بجودتها العالية وأسعارها المناسبة.

 

مش هيبان أنك فتحتها.. ازاي تقرأ محتوي رسائل WhatsApp سرا

تخيل أنك تلقيت رسالة على واتساب من شخص يطلب منك خدمة غير متوقعة؛ قد تبدو خطوة قراءة الرسالة وعدم الرد عليها تصرفا وقحا، ولأن معظمنا يتعرض لموقف مشابه عند تلقي رسالة جديدة على واتساب ونرغب في قرأتها دون علم الطرف الآخر في المرسلة أننا قمنا بذلك، ولكن لم نكن نعرف الطريقة الصحيحة للقيام بذلك، لذا سنوضح لك خلال السطور التالية كيفية قراءة رسائل WhatsApp دون علم المرسل.

 

تخفيض ضخم.. خصم 45% على وحش سامسونج جالاكسي S22 ألترا

 

يتميز جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بالعديد من المواصفات الرائدة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من أحدث وأقوى هواتف أندرويد بالأسواق وبفضل مميزاته الرائعة حققت الشركة مبيعات كبيرة منه، فهو مزود بإعدادات كاميرا قوية تقدم صور وفيديوهات عالية الجودة، إلى جانب شاشة كبيرة سريعة الاستجابة للمس، مع عمر بطارية يدوم لفترة طويلة، وخلال السطور التالية سوف نتعرف على سعر ومواصفات جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا في الإمارات.

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