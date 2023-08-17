المؤبد لـ4 أشخاص بتهمة إنهاء حياة ابن عمومتهم وإصابة شقيقه بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، 4 أشخاص بينهم شقيقين بالسجن المؤبد لقتلهما ابن عمومتهم وإصابة شقيقة بسبب خلافات عائلية بمركز الغنايم في أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة و عضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 5770 لسنة 2020 جنايات مركز الغنايم إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة لوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة من عائلة " العواشير " ووجود قتيل ومصاب .

انتقل إلى موقع الحادث الرائد علي جلال رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم وقوة من الشرطة وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرف أول " كامل . ج . ع " وشقيقه " كمال . ج . ع " و " ونجل عمهما " علي . ش . ع " و إبراهيم . ه . إ " المتهمون و " فتحي . ج . ع " و شقيقه " أحمد . ج . ع " المجني عليهما جميعهم أبناء عمومة من عائلة " العواشير " أسفرت المشاجرة عن مقتل " فتحي . ج . ع " وإصابة شقيقه " أحمد . ج . ع ".



وبتقنين الإجراءات تمكن الرائد علي جلال رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم من ضبط المتهمان " الأول و الثالث ودلت تحريات المباحث عن وجود خلافات سابقة بين المتهمون والمجني عليها على إثرها قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على قتل المجني عليها واعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء وعقدوا العزم وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليهما وقاموا بالتربص لهما بإحدى الطريق وما أن ظفروا بهما يستقلان سيارة ملاكي قيادة المجني عليه الثاني قاموا باعتراض طريقهما وأشهروا الأسلحة النارية في وجههما وانزلهما وقام بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه الأول مما أدى إلى وفاته وأصابوا المجني عليه الثاني .

وعاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط المتهمان الأول والثالث وغيابيا الثاني والرابع بالسجن المؤبد عما اسند إليهم وإلزامهم بالمصروفات.