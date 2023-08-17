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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. قرار قضائي جديد بشأن مواطن أساء لوزير داخلية السعودية

الكويت - علم
الكويت - علم

أفادت صحيفة الراي الكويتية بأن محكمة كويتية أصدرت اليوم الخميس، قرارا جديدا بشأن المغرد الكويتي المتهم بالإساءة لوزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

وذكرت  الصحيفة الكويتية بأن "محكمة الجنايات في الكويت حجزت قضية المغرد حامد بويابس إلى جلسة 31 أغسطس للنطق بالحكم، ورفضت طلب إخلاء سبيله".


وكانت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق قد أكدت  على أنها لا تقبل المساس بالعلاقة بين الكويت والسعودية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق من وجه إساءات عبر مواقع التواصل لوزير الداخلية السعودي.

وجاء ذلك بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات من مواطن كويتي يهاجم فيها وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف، ما أثار ضجة كبيرة.

وتعليقا على الجدل الحاصل على مواقع التواصل، ردت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان مؤكدة أن "وزارة الداخلية لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين الكويت والمملكة السعودية".

وأضافت أنه "بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء إلى أحد رموز المملكة؛ مؤكدة الوزارة أنه تمت إحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وأهابت الوزارة في بيانها "بعدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة".
 

 

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