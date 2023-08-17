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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سينجل ..الفنان محمود عامر يعلن انفصاله عن الفنانه لاشينة لاشين

محمود عامر
محمود عامر

أعلن الفنان محمود عامر انفصاله عن زوجته الفنانه لاشينة لاشين وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصلالاجتماعي "انستجرام".

 

وكتب محمود عامر علي حسابه فيسبوك:"سينجل".

وعلق له كل من الفنان صلاح عبدالله"ماينفعش ياحوده صدقني ماينفعش وأتمنى أن يكون المنشور التالي "طردنا الشيطان ورجعنا لبعض"
 

والفنانه رانيا محمود ياسين"زعلت بجد انا طول عمري اعرفكم مع بعض ربنا يصلح الاحوال"

 

وكشف محمود عامر، خلال حواره إلى البرنامج المذاع على قناة "CBC"، كواليس مشاركته فى مسلسل "أعمل إيه" معالنجم خالد الصاوى، قائلاً:" حين تم عرض عليا الدور الخاص بالمسلسل قلت لهم يا جماعة أن عامل  بطولة فىمسلسلات المماليك والمداح،  إزاى هاجى اعمل حلقة فى 45 حلقة ونجحوا فى إقناعى بالقيام بالدور، وفور قرائتى للدورممستكش دموعى".

أوضح "عامر"، أنه يتلقى رسائل من المشاهدين بشكل دورى يسألونه عن تفاصيل الدور الذى قام به فى شخصية "عمشاهين"، مشيداً بالكاتب محمد الحناوي كاتب السناريو الخاص بمسلسل "أعمل إيه"، قائلاً:" المسلسل لمس قلوبالمشاهدين فى مصر والوطن العربى، وأحد المواطنين كتب "يا عم شاهين شحت في قلوب المصريين".

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا. 

الستات مايعرفوش يكدبوا الفنان محمود عامر الفنانة رانيا محمود ياسين انفصاله عن زوجته رانيا محمود ياسين مسلسل أعمل إيه محمود ياسين محمود عامر الفنان صلاح عبدالله انفصال خالد الصاوي

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