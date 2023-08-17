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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق قارب هجرة غير شرعي من لبنان إلى قبرص وبيان للخارجية

ارشيفي
ارشيفي

 

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية انطلاق قارب هجرة غير شرعي من مياهه باتجاه قبرص حيث ادانت  الهجرة غير الشرعية، مؤكدة على التزام لبنان باستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متنها.
 

وبحسب بيان الخارجية اللبنانية؛ فقد شددت الوزارة على رفض لبنان استقبال أيّ مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما تكن نقطة انطلاق القارب الذي كان على متنه.

 كما أعربت الوزارة عن قلقها إزاء ازدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصّة السوريين منهم.
 

واتمت الوزارة بيانها قائلة : فهذه الدول ترفض إدخالهم إليها وتعيدهم قسرًا عبر دولٍ ثالثة إلى مناطق سورية تصفها هي نفسها بأنّها "غير آمنة".

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