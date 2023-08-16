تونس تعلن إحباط 18 عملية هجرة غير شرعية

أعلنت تونس، اليوم الاربعاء، إحباط 18 عملية هجرة غير شرعية، وأنقذت خلالهم 630 مهاجرًا خلال ليلة واحدة.



وأوضحت الخارجية التونسية في بيان، أن المهاجرين يحملون جنسيات مختلة.

كما أوقفت السلطات التونسية 20 شخصًا من المنظمين والوسطاء لعمليات الهجرة غير الشرعية.

وكانت قد كشفت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي أن المركب الذي غرق قبالة ساحل قابس كان يحمل ما لا يقل عن 20 شخصا تونسيا، حيث تم إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين لرضيع وشاب عمره 20 سنة.

ووفق إذاعة موزاييك؛ فقد بينت الإدارة العامة للحرس الوطني أن البحث جار عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية، مشيرة إلى أن المركب غرق في حدود الساعة الثانية صباحا ويبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا.

