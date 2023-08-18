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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

أخبار التعليم… تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا لطلاب سيناء… إتاحة فرصة جديدة لأداء امتحانات القبول بمدارس stem

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. نكشف الطريقة الصحيحة لكتابة الرغبات

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا لطلاب سيناء

 

وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بواقع 1% لأبناء محافظة شمال سيناء.

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الأماكن الشاغرة بـ كلية دار العلوم والحد الأدنى للقبول

 

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.


التعليم تتيح فرصة جديدة لأداء امتحانات القبول بمدارس stem

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد أداء امتحانات الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM إيماء إلى تعليمات وإجراءات اختبارات القبول بمدارس المتفوقين "stem".


المدن الجامعية بجامعة الفيوم تبحث تطبيق نظام دارك الجديد للتسكين

 

عقد مجلس إدارة المدن الجامعية، اجتماعه الدوري تحت رعاية أ.د. ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وبرئاسة أ.د. محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

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