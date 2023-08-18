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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قد تؤدي إلى التسمم.. مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات

الفيتامينات
الفيتامينات

يعتبر تناول الفيتامينات جزءًا من الروتين اليومي لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، على الرغم من إدراج إرشادات الجرعات الآمنة في معظم زجاجات المكملات ، فمن الشائع تناول أكثر مما هو موصى به.

يتم إغراق المستهلكين بالمعلومات الصحية التي تخبرهم أن تناول جرعات عالية من فيتامينات معينة يمكن أن يفيد صحتهم بعدة طرق. ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من بعض العناصر الغذائية يمكن أن يكون خطيرًا.

تستعرض هذه المقالة سلامة تناول الفيتامينات ، وكذلك الآثار الجانبية والمخاطر المحتملة المرتبطة بتناول جرعات عالية من الفيتامينات.

 

-المخاطر المحتملة لتناول الكثير من الفيتامينات


عند تناولها بشكل طبيعي من خلال الأطعمة ، فمن غير المرجح أن تسبب هذه العناصر الغذائية ضررًا ، حتى عند تناولها بكميات كبيرة، ومع ذلك عند تناول جرعات مركزة في شكل مكمل ، فمن السهل تناول الكثير ، ويمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى نتائج صحية سلبية.

الآثار الجانبية للإفراط في تناول الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء
عند تناولها بكميات زائدة ، يمكن أن تسبب بعض الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء آثارًا ضارة ، يمكن أن يكون بعضها خطيرًا.

ومع ذلك ، على غرار فيتامين ك ، فإن بعض الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء ليس لها سمية ملحوظة وبالتالي لا توجد مجموعة UL.

تشمل هذه الفيتامينات فيتامين ب 1 (ثيامين) وفيتامين ب 2 (ريبوفلافين) وفيتامين ب 5 (حمض البانتوثنيك) وفيتامين ب 7 (بيوتين) وفيتامين ب 12 (كوبالامين).

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من عدم وجود سمية ملحوظة لهذه الفيتامينات ، فقد يتفاعل بعضها مع الأدوية ويتداخل مع نتائج اختبارات الدم، لذلك يجب توخي الحذر مع جميع المكملات الغذائية.

تحتوي الفيتامينات التالية القابلة للذوبان في الماء على ULs ، لأنها يمكن أن تسبب آثارًا جانبية ضارة عند تناولها بجرعات عالية:

فيتامين سي على الرغم من أن فيتامين سي له سمية منخفضة نسبيًا ، إلا أن الجرعات العالية منه يمكن أن تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي ، بما في ذلك الإسهال والتشنجات والغثيان والقيء. يمكن أن يحدث الصداع النصفي بجرعات 6 جرام يوميًا .
فيتامين ب 3 (النياسين). عندما يؤخذ النياسين في صورة حمض النيكوتينيك ، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وآلام في البطن وضعف البصر وتلف الكبد عند تناوله بجرعات عالية من 1-3 جرام في اليوم .
فيتامين ب 6 (البيريدوكسين). يمكن أن يسبب الاستهلاك المفرط للفيتامين B6 على المدى الطويل أعراضًا عصبية شديدة ، وآفات جلدية ، وحساسية للضوء ، وغثيان ، وحرقة ، مع حدوث بعض هذه الأعراض عند تناول 1-6 جرام يوميًا .
فيتامين ب 9 (حمض الفوليك). قد يؤثر تناول الكثير من حمض الفوليك أو حمض الفوليك في شكل مكمل على الوظيفة العقلية ، ويؤثر سلبًا على جهاز المناعة ، ويخفي نقص فيتامين ب 12 الشديد المحتمل.
لاحظ أن هذه آثار جانبية قد يتعرض لها الأشخاص الأصحاء عند تناول جرعات كبيرة من هذه الفيتامينات، يمكن للأفراد الذين يعانون من ظروف صحية أن يواجهوا ردود فعل أكثر خطورة عند تناول الكثير من فيتامين.

على سبيل المثال ، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتسبب فيتامين سي في تسمم الأشخاص الأصحاء ، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تلف الأنسجة وتشوهات القلب المميتة لدى المصابين بداء ترسب الأصبغة الدموية ، وهو اضطراب في تخزين الحديد.

 

الآثار الجانبية المتعلقة بالإفراط في تناول الفيتامينات التي تذوب في الدهون
نظرًا لأن الفيتامينات التي تذوب في الدهون يمكن أن تتراكم في أنسجة الجسم ، فإنها يمكن أن تسبب ضررًا أكبر بكثير عند تناولها بجرعات عالية ، خاصة على مدى فترات طويلة.

بصرف النظر عن فيتامين K ، الذي يحتوي على احتمالية منخفضة للسمية ، فإن الفيتامينات الثلاثة المتبقية القابلة للذوبان في الدهون لها مجموعة UL نظرًا لإمكانية تسببها في الضرر عند الجرعات العالية.

فيما يلي بعض الآثار الجانبية المتعلقة بالإفراط في تناول الفيتامينات التي تذوب في الدهون:

فيتامين أ: تسمم فيتامين أ ، أو فرط الفيتامين أ ، يمكن أن يحدث من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ ، إلا أنه يرتبط في الغالب بالمكملات الغذائية،  تشمل الأعراض الغثيان وزيادة الضغط داخل الجمجمة والغيبوبة وحتى الموت .
فيتامين د يمكن أن تؤدي السمية الناتجة عن تناول جرعات عالية من مكملات فيتامين د إلى أعراض خطيرة ، بما في ذلك فقدان الوزن وفقدان الشهية وعدم انتظام ضربات القلب، يمكن أن يرفع أيضًا مستويات الكالسيوم في الدم ، مما قد يؤدي إلى تلف الأعضاء .
قد تتداخل مكملات فيتامين هـ بجرعات عالية من فيتامين هـ مع تخثر الدم ، وتسبب النزيف ، وتؤدي إلى السكتة الدماغية النزفية.
على الرغم من أن فيتامين K لديه احتمالية منخفضة للتسمم ، إلا أنه يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية ، مثل الوارفارين والمضادات الحيوية .

المصدر: healthline

 

 

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