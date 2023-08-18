الأرصاد السعودية تشهر إنذارا باللون الأحمر لسكان هذه المنطقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية إنذارًا باللون الأحمر على منطقة الباحة، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

وحسب صحيفة المواطن السعودية؛ توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة الباحة أمطار غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول.



كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج