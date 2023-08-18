تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

سادت حالة من القلق خلال الفترة الماضية، بسبب الأنباء المتداولة بشأن انتشار متحور كورونا الجديد EG.5 حول العالم، بينما نفت وزارة الصحة والسكان، ما يتم تداوله بشأن انتشار متحور كورونا الجديد EG.5، في مصر، موضحة أن المتحور الجديد ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية وينتشر بسرعة كبيرة بين المواطنين وليس خطيرا على الإنسان.

وعن أعراض متحور كورونا الجديد فهي تتشابه مع أعراض كوفيد 19 العادية، وهي احتقان في الحلق، والسعال والرشح وارتفاع درجة حرارة الجسد، والآلام في العضلات والأنف والأذن، حيث نصحت وزارة الصحة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد.

المتحور لم يظهر في مصر

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن مصر لم تسجل حتى الآن أي إصابة بـ متحور أوميكرون الجديد Eg5، وهو أحد متحورات فيروس كورونا، موضحا أن منظمة الصحة العالمية صنفت Eg5 على أنه متحور جديد يثير الاهتمام لأنه ينتشر أكثر من المتحورات الأخرى بمعنى أنه ينتشر ويصيب عددا أكثر من الأشخاص.

متحور كورونا الجديد

وأضاف تاج الدين، خلال تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن كل الفيروسات لديها القدرة على التحور حتى تستطيع أن تتعامل مع مقاومة جسم الإنسان، حتى أن فيروس الأنلفونزا يتحور أيضا، مشيرا إلى أنه في ظل وجود متحورات كورونا والفيروسات التنفسية الأخرى فيجب علينا الأخذ بكل الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة.

وفي حال تفشي متحور أوميكرون الجديد، حول العالم ووصوله لدرجة وباء، فتتعامل مصر مع مثل هذه الأوبئة عبر قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث أنه وفقا لمشروع القانون يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، والتي يتم تشكيلها بموجب القانون، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، بموجب قرار يصدر من رئيسها.

متحور كورونا الجديد

25 إجراء لقانون الأوبئة

ويستعرض "صدى البلد"، هذه الإجراءات المقترحة خلال السطور التالية :

وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور.

تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيًّا أو كليًّا، حكومي أو خاص.

تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيًّا أو كليًّا، بالمدارس والجامعات والمعاهد.

تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، والأمر بإغلاق بعضها أو كلها.

تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات.

تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات.

تنظيم أو حظر استقبال الأندية لروادها.

تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل الجماعي العام والخاص.

إلزام المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية الصحية مثل الكمامة واللقاح.

تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًّا أو كليًّا، أو تقسيطها.

مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية.

تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام وخدمات الدولة جزئيًّا أو كليًّا.

تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات.

تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.

إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية.

تحديد طريقة جمع التبرعات لمواجهة الأزمة وقواعد الإنفاق منها.

تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع الاستغلال.

فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.

تخصيص مقرات المدارس ومراكز الشباب والشركات وغيرها من الأماكن لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

أعراض متحور كورونا الجديد

كانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت عن تعقب العديد من المتحورات لفيروس كورونا، بما فيها متحور EG.5 أو ما يعرف باسم إيريس، موضحة أن أعراض متحور كورونا الجديد والذي يعرف باسم Eg5 تتمثل فى السخونة والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال وآلام الجسم والعضلات والشعور بالتعب والإسهال.