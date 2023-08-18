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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد توجيه الرئيس السيسي.. أسعار شرائح الكهرباء وموعد الزيادة الجديدة

صدى البلد

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء خلال هذه الفترة، طبقا لخطة الدولة برفع الدعم عن الكهرباء؛ جاء وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مراعاة للبعد الاجتماعي والأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم .

وأعلن مجلس الوزراء، أمس، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس باتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين؛ تم تثبيت أسعار الكهرباء، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة، 6 أشهر أخرى؛ ليتم تطبيق الزيادة الجديدة أول يناير 2024، ويتم تحصيل فاتورة فبراير 2024 بالزيادة الجديدة.

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الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء

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فرحة جديدة.. قرار يخدم مصلحة المواطن بشأن فاتورة الكهرباء

وأوضح المصدر أن هذه هى المرة الثالثة التى يتم فيها تأجيل زيادة أسعار الكهرباء ، حيث  أعلن مجلس الوزراء يونيو  العام الماضي 2022 إرجاء زيادة أسعار الكهرباء حتى أول يناير 2023 ثم قرر تأجيل الزيادة حتى  30 يونيو 2023 نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة، وامس تم ارجائها حتى يناير المقبل  ، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

الدولة تتحمل 35 مليار جنيه

وكشف  المصدر ،  أن تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء  خلال الفترة السابقة  كلف الدولة ما يزيد على 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود، وهذه الأشهر فقط حتى اول يناير سيكلف الدولة ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه إضافية ليصل المبلغ عن العام ونصف الذى تم فيه تأجيل الزيادة الى حوالى 35 مليار جنيه  .


أسعار  الكهرباء 2023


 وقال المصدر ‘نه بعد قرار الحكومة بتثبيت أسعار الكهرباء ستظل فاتورة الكهرباء كما هي طبقا للأسعار القديمة حتى نهاية العام ومع أول يناير 2024 سيتم تطبيق الزيادة التى سيتم تحصيلها فى شهر فبراير 2024، ولكن لم يكشف اذا كان سيتم تطبيق الزيادة المعلن عنها منذ 2021 أم سيتم تعديلها.

والأسعار الحالية هي:


الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها  48 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها 58 قرشًا،

الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها 77 قرشًا.

الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها 106 قروش.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها  128 قرشًا.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات،  سعرها  140 قرشًا.

الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وسعرها كما هي منذ 3 سنوات 145 قرشا.

رسوم خدمة العملاء

الشريحة الأولى: خدمة العملاء كما هي جنيه واحد.

الشريحة الثانية: خدمة العملاء كما هي جنيهان.

الشريحة الثالثة: خدمة العملاء كما هي 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة: خدمة العملاء كما هي 11 جنيها.

الشريحة الخامسة: خدمة العملاء كما هي 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة: خدمة العملاء كما هي 25 جنيها.

الشريحة السابعة: خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.- ومن صفر إلى أكثر من 1000 خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.

الكهرباء أسعار الكهرباء مجلس الوزراء تثبيت أسعار الكهرباء فاتورة الكهرباء أسعار الغاز الطبيعي

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