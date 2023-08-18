الكويت.. إجراء هام من وزارة الداخلية بشأن مغادرة الأجانب

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه على كل أجنبي يرغب بمغادرة البلاد أياً كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه في أنظمة وزارة الداخلية وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي ابتداءً من يوم السبت الموافق 2023/8/19.

وأبانت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي استكمالاً للإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المستحقة لوزارة الداخلية استناداً إلى المرسوم رقم (1959/17) بقانون إقامة الأجانب والمرسوم بقانون رقم (1976/67) في شأن المرور..

كما أهابت وزارة الداخلية بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام حيث أنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.