جورجينا رودريجز صديقة رونالدو تتألق في أحدث ظهور |شاهد

نشرت جورجينا صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة لها برفقة نجلها، عبر حسابها الشخصي إنستجرام.



وظهرت جورجينا في مدينة الرياض برفقة نجلها، مما نال اعجاب متابعيها.





وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة،وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام(2022)،كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان فيعام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلىناديالنصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.