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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

لقاء مفتوح مع شيخ المصورين حسام دياب في معرض "تفاصيل مصرية"

صدى البلد

يعقد معرض "تفاصيل مصرية 3" لقاء مفتوحا مع المصور الصحفى الكبير حسام دياب، وذلك فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت، فى مركز محمود مختار الثقافى، ضمن فعاليات برنامج المعرض الذى تستمر حتى يوم 21 أغسطس.

يشار إلى أن المصور حسام دياب يمتلك مسيرة صحفية حافلة منذ انضمامه لجريدة الأهرام، ولقب بشيخ المصورين عام 1977 ورئيسًا لقسم التصوير بعدد من المجلات الوؤسسات الصحفية.

 

وشغل حسام دياب منصب رئيس شعبة المصورين في نقابة الصحفيين، ورئيس قسم التصوير بمجلة الأهرام الرياضى.

حصل حسام دياب على العديد من الجوائز منها جائزة أحسن صورة صحفية عام 1984، وجائزة التصوير في مهرجان التشكيليين بالشونة العجمى 1985، وجائزة من الهيئة المصرية العامة للاستعلامات في مسابقة عن حرب أكتوبر، جائزة مصطفى أمين لأحسن مصور صحفى في العالم العربى 1986، شهادة تقدير من معرض النيل الاول للتصوير الضوئى 1990.

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ويشارك فى المعرض بمجموعة من صورهم المتنوعة عن مصر كل من: أحمد حاتم، السيد عبد القادر، الزميل فى "اليوم السابع" بلال رمضان، حبيبة عجرمة، حنان شهاب، رنا عادل، رانية أشرف، ريم عادل، زياد خالد، سارة السحراوى، شيماء ناصر، صالح حامد، عبير سامر، عمر هيثم، كريم جمعة، كريم وائل، كلارا أشرف، لانا علام، محمد عسكر، محمد على، محمد منير، مصطفى جمال، منار مصطفى، منة الله رشاد، مدرونا مدحت، ميرنا وليد، ميسون طارق، هايدى أحمد، يارا حسام، ياسر كامل.

"تفاصيل مصرية" أسسه الفنان التشكيلي الدكتور أحمد شبيطة، ومجموعة من الشباب خريجي مجموعة مختلفة من الكليات المحبين للتصوير الفوتوغرافى، عام 2022، وقامت بتنظيم أول معرض لها في أغسطس 2022، فى الهناجر، بمشاركة 14 مصور هاوى، وفي فبراير عام 2023، قامت بتنظيم المعرض الثانى فى بيت السنارى.

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