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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب تنفي تقديم طلب للانضمام إلى مجموعة بريكس

المغرب علم
المغرب علم

نفي مصدر مطلع من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مشاركة أو انضمام المملكة الي اجتماع بريكس إفريقيا المرتقب في جنوب إفريقيا المزمع عقده في 24 أغسطس الجاري . 

وبحسب صحيفة هسبريس المغربية؛ فقد قال المصدر ذاته إن الأمر لا يتعلق بمبادرة من “بريكس” أو الاتحاد الإفريقي، وإنما بمبادرة صادرة عن جنوب إفريقيا، بصفتها الوطنية.

وأشار المتحدث الي أن الاجتماع ينظم على قاعدة مبادرة أحادية الجانب من الحكومة الجنوب إفريقية”، مضيفا أن المغرب قام، بتقييم هذه المبادرة على ضوء علاقته الثنائية المتوترة مع هذا البلد.

وفي ما يتعلق بعلاقة المملكة المغربية بمجموعة “بريكس”، سجل المصدر  أن دبلوماسية جنوب إفريقيا منحت، مرة أخرى، لنفسها حق الحديث عن المغرب وعن علاقته بدول “بريكس” دون استشارة مسبقة، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”تصورات” لا تعكس الواقع بأي حال من الأحوال.

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