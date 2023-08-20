عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة : 5 أضرار كارثية للسهر على صحتك مع انتشار إيريس.. طريقة واحدة للتفريق بين كورونا والبرد

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

5 أضرار كارثية للسهر على صحتك

السهر المستمر وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على صحتك.. إليك خمسة أضرار كارثية للسهر المستمر، كشف عنها الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلي لصدى البلد.

طرق للتغلب على الشعور بالعنوسة

الشعور بالعنوسة قد يكون تحديًا نفسيًا صعبًا للبعض، كشفت الدكتورة سهام حسن أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية وتعديل السلوك، لصدى البلد عن بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك على التغلب على هذا الشعور:

مع انتشار إيريس.. طريقة واحدة للتفريق بين كورونا والبرد

 فور إعلان منظمة الصحة العالمية قبل أيام، انتابت الأمهات حالة من الخوف من ظهور متحور فرعي جديد لفيروس كورونا يسمى إي جي.5 «EG.5»، ويُطلق عليه أيضًا «إيريس»، ورغم من العديد من تكرار تأكيد المنظمة أن المتحور الجديد لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة، لكن لا يزال الخوف يلازم بعض السيدات اللاتي يخشين إصابة أطفالهن لضعف المناعة.

خطر عليهم .. الممنوعون من تناول العسل

قال الدكتور مصعب إبراهيم، استشاري الجهاز الهضمي، إن هناك بعض الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب تناول العسل؛ نظرا لمخاطره المحتملة على صحتهم.

وفاة عروس في السعودية حديث السوشيال ميديا.. ماذا حدث؟

انتاب جمهور مواقع التواصل الإجتماعي فى السعودية حالة من الحزن على خبر وفاة الفتاة بثينة شايع ناصر القباع، التى وافتها المنية بعد زفافها بأسبوع واحد.

5 أضرار كارثية للسهر على صحتك طرق للتغلب على الشعور بالعنوسة طريقة واحدة للتفريق بين كورونا والبرد مع انتشار إيريس طريقة واحدة للتفريق بين كورونا والبرد ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 1500 جنيه.. الذهب ينهار مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

بشرى للمصريين من الرئيس السيسي.. أزمة ارتفاع الأسعار هتتحل وهتبقى تاريخ

راجع 1900 جنيه|أسعار الذهب تعاود الانخفاض بقوة وعيار 21 الآن غير متوقع

طقس استثنائي.. لماذا حذرت هيئة الأرصاد من حالة الجو اليوم ؟

عاجل.. أول قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي إلى زد

وفاة عروس في السعودية حديث السوشيال ميديا.. ماذا حدث؟

موضوعات متعلقة

دعاء يوم النفر بين العصر والمغرب.. لا ترد فيه أمنية ردد 100 دعوة مستجابة

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم القر.. 50 دعوة لا ترد بين العصر والمغرب رددها لا تبخل على نفسك

دعاء عيد الأضحى .. 100 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتفتح لك الأبواب المغلقة

قدامك فرصة.. ردد دعاء يوم عرفة في آخر دقائق يفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء يوم عرفة للصائمين.. 30 دعوة تقضي بها الحوائج وتفك الكروب

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تفتح أبواب السماء والخيرات والأرزاق

ترشيحاتنا

نزلت النص|مفاجأة في أسعار الطماطم والكيلو يتراجع بقوة بعد وصوله 20 جنيها

روسيا تسقط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مواقع بموسكو

الطلاب يتوافدون على لجان الدور الثاني للثانوية العامة لأداء اللغة الثانية والتربية الوطنية

أهم الأخبار.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الجمهور يحاصر كهربا.. الذهب يتراجع 1.27%

تعليق جديد من الرئيس على زيادة أسعار السلع.. وكواليس مثيرة بجلسة استقالة مجلس إدارة الزمالك| أخبار التوك شو

ماما عايزه تاخد المكسب كله لوحدها.. اعترافات نجلة أم زياد في التحقيقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقس استثنائي.. لماذا حذرت هيئة الأرصاد من حالة الجو اليوم ؟

طرق وحلول للتغلب على الشعور بالعنوسة

بنصائح فعالة.. طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

عمرو دياب يغلق شوارع بيروت في أضخم حفلات صيف لبنان..حضور جماهيري غير مسبوق

فيديو

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ