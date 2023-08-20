نشرة المرأة : 5 أضرار كارثية للسهر على صحتك مع انتشار إيريس.. طريقة واحدة للتفريق بين كورونا والبرد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

السهر المستمر وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على صحتك.. إليك خمسة أضرار كارثية للسهر المستمر، كشف عنها الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلي لصدى البلد.

الشعور بالعنوسة قد يكون تحديًا نفسيًا صعبًا للبعض، كشفت الدكتورة سهام حسن أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية وتعديل السلوك، لصدى البلد عن بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك على التغلب على هذا الشعور:

فور إعلان منظمة الصحة العالمية قبل أيام، انتابت الأمهات حالة من الخوف من ظهور متحور فرعي جديد لفيروس كورونا يسمى إي جي.5 «EG.5»، ويُطلق عليه أيضًا «إيريس»، ورغم من العديد من تكرار تأكيد المنظمة أن المتحور الجديد لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة، لكن لا يزال الخوف يلازم بعض السيدات اللاتي يخشين إصابة أطفالهن لضعف المناعة.

قال الدكتور مصعب إبراهيم، استشاري الجهاز الهضمي، إن هناك بعض الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب تناول العسل؛ نظرا لمخاطره المحتملة على صحتهم.

انتاب جمهور مواقع التواصل الإجتماعي فى السعودية حالة من الحزن على خبر وفاة الفتاة بثينة شايع ناصر القباع، التى وافتها المنية بعد زفافها بأسبوع واحد.