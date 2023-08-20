أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

أخبار مصر.. نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء الأنباء عن تأجيل موعد بدء الدراسة بـ المدارس لـ العام الدراسي الجديد 2023/2024... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الوزراء يكشف عن حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في العام الجديد

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

الإفراج عن أحمد دومة بقرار جمهوري

وجاء نص القرار كالآتي: “الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة ”.

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطياً، وتقدمت في بيان لها أمس الأربعاء بالشكر إلى النيابة العامة المصرية، ووزارة الداخلية ، على جهودهما المبذولة في هذا الملف.

البابا تواضروس يزور رئيس أساقفة المجر

زار البابا تواضروس الثاني مساء اليوم، الكاردينال بيتر إردو رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر، في أولى لقاءات قداسته في المجر، في مستهل زيارته لها بدعوة من الحكومة المجرية.

السيسي: طالما مش قادرين على توفير بدائل للاحتياجات الأساسية سنظل نعاني

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن فاتورة استيراد السلع أو المواد البترولية أو المستلزمات المختلفة أو الأدوية وغيرها من الاحتياجات الضرورية الأساسية، تكلف الدولة رقما كبيرا.

بعد حديث السيسي عن "توفير بدائل".. خبراء يقترحون حلولا للتغلب على ارتفاع أسعار الأعلاف

تستورد مصر معظم احتياجاتها من خامات الأعلاف وتسعى الحكومة جاهدة لزيادة كميات الذرة وفول الصويا لاستخدامها كأعلاف للماشية والدواجن بدلا من استيرادها خاصة في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي تؤثر على استيراد الأعلاف.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي: نحتاج مازوت بـ350 مليون دولار شهريا لتشغيل محطات الكهرباء.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية تحتاج مازوت بما قيمته 350 مليون دولار شهريا لتشغيل محطات الكهرباء.

بعد إصدار آخر صور الأقمار الصناعية.. بيان عاجل من هيئة الأرصاد

أظهر آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، التابعة لـ هيئة الأرصاد الجوية بعض تكونات للسحب الرعدية على مناطق من جنوب سيناء، كما تظهر بعض السحب الممطرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

«كونا» تبرز تأكيد السيسي على سياسة مصر الخارجية المعتدلة

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشئون الداخلية للآخرين.

توفير العملة الصعبة والسلع .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية | انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال زيارته للأكاديمية العسكرية.

إنجازات الرئيس| تطوير تشريعي وإصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية

اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل تطوير تشريعي كبير فقد تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ، حيث يأتي هذا التطوير التشريعي الهام في إطار المحور الرابع

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

عباس شراقي: السد العالي حصن الأمن المائي لمصر

علّق الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على سد النهضة وتخزين إثيوبيا "المليار الثاني عشر من التخزين الرابع"، ومدى تأثيره على السد العالي في مصر.

لو متعرفش| فئات تستحق ركوب قطارات السكك الحديدية مجانًا

أتاحت هيئة السكك الحديدية ركوب بعض القطارات مجانا لبعض الفئات والركوب بنصف ثمن التذكرة لفئات آخرى طبقًا لما قررته وزارة النقل، للتخفيف عن تلك الفئات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

استقالة جماعية مسببة لأطباء الرعاية المركزة بمستشفي إمبابة العام.. والصحة: تتحقق

انتشرت علي وسائل التواصل الإجتماعي، والجروبات التي تهتم بالشئون الصحية، استقالة جماعية مسببة، لـ أطباء الرعاية المركزة بمستشفي إمبابة العام والتي جاء نصها

بداية من الموسم المقبل.. الفلاحين تزف بشري سارة للمصريين بشأن القمح

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إنه يتوقع زراعة نحو 4 ملايين فدان من القمح الموسم المقبل، كما أننا نعمل مع الحكومة لزراعة كل المساحة المستهدفة بتقاوي معتمده بنسبة 100% لزيادة انتاجنا من القمح وزيادة دخل مزارعي القمح.