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رئيس التحرير
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ديني

طلاب إعدادي البعوث لغة عربية والرباضيات

كيمياء وبلاغة وجغرافيا وإنشاء|طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادتين بالدور الثاني للعلمي والأدبي

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

يؤدي طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية الدور الثاني امتحان مادتي الكيمياء والبلاغة، بينما القسم الأدبي الجغرافيا والإنشاء، في حين طلاب إعدادي البعوث لغة عربية والرباضيات.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وانطلقت أمس السبت، أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للقسمين العلمي والأدبي، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والتوحيد، في هدوء واستقرار.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، لجان “معهد بنين الفيوم، ومعهد بنين سنورس، ومعهد فتيات الفيوم، ومعهد فتيات سنورس”. 

وشدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات لخروجها في أفضل حال.

كما تفقد الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، لجنة معهد السادات التابعة لمحافظة الشرقية، مؤكدا أن التزام الطلاب بالتعليمات سيتيح لهم فرصة أكبر للتركيز والحل في جو مناسب، مبينا أن الأزهر يعول عليهم كثيرا في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت من السبت  19/8/2023، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

وتنتهي امتحانات القسم العلمي بالدور الثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية، يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس، بمادة الفيزياء.

وبدأ امتحانات الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، يوم السبت الموافق 19 أغسطس، بأداء الامتحان في مادتي الفقه والتوحيد.

وتنتهي امتحانات القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، يوم الاثنين 28 أغسطس، في مادة التاريخ.

رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية يتفقد أعمال أمتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

قرابة 50 ألفا من طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات الدور الثاني في هدوء

نتيجة الثانوية الأزهرية

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، بشكل عام 52.38% ، وكانت نسبة النجاح في القسم الأدبي فقط 46.63% وفي القسم العلمي بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 59.34%.

وفتح الأزهر الشريف، باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية ، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30/7/2023م، وستفعل منظومة التظلمات الإلكترونية بكافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يقدم الطالب الطعن بالمنطقة ويدفع الرسوم المقررة ويطلع على ورقة إجابته ونموذج إجابة المادة المتظلم فيها، ويبدي ملاحظاته ثم تظهر النتيجة إلكترونيا على بوابة الأزهر بعد خمسة عشر يوما من يوم التعارف، وأنه تبلغ قيمة رسوم الطعن على المادة الواحدة مائة جنيه، وتعلن نتيجة الطعون على بوابة الأزهر ويحق للطالب استرداد الرسوم التي دفعها في حال تعديل الدرجات لصالحه، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يثبت أنه أخطأ في حق أي طالب في التصحيح، مهنئا الناجحين ومتمنيا لهم دوام التفوق والتميز.

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