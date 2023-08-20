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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«الدفاع التايوانية»: رصد 45 مقاتلة و9 سفن صينية بالقرب من الجزيرة

الدفاع التايوانية
الدفاع التايوانية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، رصد 45 مقاتلة و9 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تقترب من الجزيرة.

وقالت الدفاع التايوانية، في بيان: «قوات الدفاع الوطني التايوانية راقبت الوضع وكلفت طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية وسفن بحرية وأنظمة صواريخ محمولة على البر للتصدي لهذه الأنشطة»، حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «سبوتنيك».

يأتي التوتر في أعقاب الزيارة القصيرة لوليام لاي نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة

وأضاف البيان أن 27 مقاتلة صينية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان، ودخلت إلى منطقة الدفاعات الجوية الجنوبية الغربية للجزيرة.

يشار إلى أن الخط الفاصل ليس حدًا رسميًا، ولكنه يفصل بين البلدين في مضيق تايوان، ويشكل الخط منذ عقود حاجزًا غير رسمي بين الجيشين.

ونفذ الجيش الصيني، أمس السبت، تدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان، ووصفها بأنها بمثابة تحذير صارم لها.

يأتي التوتر في أعقاب الزيارة القصيرة لوليام لاي نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة، حيث أعربت الصين عن معارضتها بشدة أي زيارة من قبل ‏ تايوان لواشنطن بأي اسم، أو تحت أي ذريعة.‏

 

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