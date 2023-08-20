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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ..

أبرزها الانقطاع عن العمل دون إذن ..11 حالة تسمح بإنتهاء خدمة الموظفين

أرشيفية - موظفين
أرشيفية - موظفين

ينظم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل  موظفي الجهاز الإداري للدولة، والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات، كما أوضح القانون الحالات التي تسمح بانتهاء خدمة الموظف.

 

حالات انتهاء خدمة الموظف 

 

ونصت المادة (69) على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

 - بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

 - الاستقالة.

 - الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

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 - فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة.

 - عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص.

 - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

 - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

 - الوفاة، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

- الفصل بغير الطريق التأديبى، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتُبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

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