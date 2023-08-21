أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك: X قد يفشل كما توقع الكثيرون.. وأبل تحذر جميع مستخدمي هواتف آيفون من هذا الخطأ

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



قال إيلون ماسك، الملياردير ومالك منصة X المعروفة سابقا بـ “تويتر” إن المنصة قد تفشل كما توقع الكثيرون. حيث يأتي التصريح في وقت تعاني فيه المنصة من تدهور كبير في إيرادات الإعلانات.



يسعى الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية من الشباب إلى اقتناء هواتف مميزة يمكنها الجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب الذي يتوافق مع قدراتهم المادية، ونظرا لأن ارتفاع أسعار الهواتف أصبح يشكل عبئا كبيرا، فإن اختيار هاتف بسعر مناسب يعد عملية صعبة.



بغض النظر عن سعة التخزين التي يمتلكها المستخدمون في هواتف آيفون الخاصة بهم ، فإنها لا تكون كافية للصور ومقاطع الفيديو والملفات العديدة الموجودة على الهواتف والتي يتم استخدامها بشكل شبه مستمر، وعلى الرغم من أن شراء هاتف بنسخة تخزينية أعلى يعد خيارًا دائمًا ، إلا أن تحسين مساحة تخزين آيفون لتوفير مساحة يعد أمرا لا مفر منه.



كشفت تقارير أن هناك عدد من هواتف أندرويد الذكية التي ستحصل على نظام التشغيل Android 14 التي ستطلقه شركة جوجل الأمريكية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيضم النظام الجديد عددا من الميزات والترقيات الكبيرة في الطريقة التي تعمل بها الهواتف.



كشفت تسريبات أحدث التطورات والمفاجآت التي ستحصل عليها هواتف iPhone 15 القادمة من شركة آبل الأمريكية، ومن المتوقع بشكل كبير أن تحصل الهواتف على تغييرات كبيرة منها أن تغيير منفذ شحن USB-C سيحل محل منفذ Lightning الخاص بشركة آبل، والذي تم إصداره منذ عام 2012 مع هواتف آيفون.



حذرت شركة آبل الأمريكية جميع مستخدمي هواتف آيفون من أحد الأخطاء الشائعة عند شحن بطاريات هواتفهم، حيث يلجأ غلب الأشخاص إلى اتباع عادة ضارة والتي ربما قد تؤدي إلى كارثة محققة أو مشكلة خطيرة للغاية.



كشفت تسريبات جديدة أن شركة موتورولا الأمريكية تعمل على هاتف جديد مخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث سيتم إطلاق الهاتف في الفترة المقبلة تحت اسم Moto G84 5G مع تصميم شبابي أنبق ومميز للغاية.