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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك: X قد يفشل كما توقع الكثيرون.. وأبل تحذر جميع مستخدمي هواتف آيفون من هذا الخطأ

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

إيلون ماسك : "X" قد يفشل كما توقع الكثيرون لكننا نحاول النجاح 

 

قال إيلون ماسك، الملياردير ومالك منصة X المعروفة سابقا بـ “تويتر” إن المنصة قد تفشل كما توقع الكثيرون. حيث يأتي التصريح في وقت تعاني فيه المنصة من تدهور كبير في إيرادات الإعلانات.

 

أفضل وأرخص هاتف Oppo أوبو للشباب في السوق المصري


يسعى الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية من الشباب إلى اقتناء هواتف مميزة يمكنها الجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب الذي يتوافق مع قدراتهم المادية، ونظرا لأن ارتفاع أسعار الهواتف أصبح يشكل عبئا كبيرا، فإن اختيار هاتف بسعر مناسب يعد عملية صعبة.

 

بأسهل الطرق كيفية التخلص من مساحة آيفون الزائدة


بغض النظر عن سعة التخزين التي يمتلكها المستخدمون في هواتف آيفون الخاصة بهم ، فإنها لا تكون كافية للصور ومقاطع الفيديو والملفات العديدة الموجودة على الهواتف والتي يتم استخدامها بشكل شبه مستمر، وعلى الرغم من أن شراء هاتف بنسخة تخزينية أعلى يعد خيارًا دائمًا ، إلا أن تحسين مساحة تخزين آيفون لتوفير مساحة يعد أمرا لا مفر منه.

 

أول هواتف تحصل على نظام Android 14 .. تعرف عليها


كشفت تقارير أن هناك عدد من هواتف أندرويد الذكية التي ستحصل على نظام التشغيل Android 14 التي ستطلقه شركة جوجل الأمريكية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيضم النظام الجديد عددا من الميزات والترقيات الكبيرة في الطريقة التي تعمل بها الهواتف.

 

تسريبات تكشف آخر تطورات هواتف iPhone 15 القادمة


كشفت تسريبات أحدث التطورات والمفاجآت التي ستحصل عليها هواتف iPhone 15 القادمة من شركة آبل الأمريكية، ومن المتوقع بشكل كبير أن تحصل الهواتف على تغييرات كبيرة منها أن تغيير  منفذ شحن USB-C سيحل محل منفذ Lightning الخاص بشركة آبل، والذي تم إصداره منذ عام 2012 مع هواتف آيفون.

 

كارثة محققة .. آبل تحذر جميع مستخدمي هواتف آيفون من هذا الخطأ


حذرت شركة آبل الأمريكية جميع مستخدمي هواتف آيفون من أحد الأخطاء الشائعة عند شحن بطاريات هواتفهم، حيث يلجأ غلب الأشخاص إلى اتباع عادة ضارة والتي ربما قد تؤدي إلى كارثة محققة أو مشكلة خطيرة للغاية.

 

موتورولا تكشف عن هاتفها الجديد للشباب والفئة المتوسطة


كشفت تسريبات جديدة أن شركة موتورولا الأمريكية تعمل على هاتف جديد مخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث سيتم إطلاق الهاتف في الفترة المقبلة تحت اسم Moto G84 5G مع تصميم شبابي أنبق ومميز للغاية.

 

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أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك: X قد يفشل كما توقع الكثيرون.. وأبل تحذر جميع مستخدمي هواتف آيفون من هذا الخطأ

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