نماذج حققت نجاحا بعد سن الـ 60.. تفاصيل

خصص برنامج مساء دي أم سي المذاع على قناة دي أم سي فقرة خاصه للحديث عن نماذج حققوا نجاحات بعد سن الـ60.

وقال نبيل أيوب، إنه عمل في مجال الإعلانات وعروض الأزياء، منذ عامين ونصف، متابعا: كنت أعمل في مجال السياحة في البداية.

واسترسل: ابني قام بتصويري ورفعهم على صفحات السوشيال ميديا، وتفاجأت أن تلك الصور حازت على إعجاب الكثير من المواطنين.

من جانبه أشار نبيل كمال باحث قانوني، إلى أنه كان يرغب في استكمال دراسته والحصول على الماجيستير والدكتوراه، متابعا: كنت حاصل فقط على الثانوية العامة وتوقفت عن التعليم لمدة 30 عاما.