إصابة 7 أشخاص في حادث دهس وسط حشد من الناس بـ مانهاتن

أصيب 7 من المارة بعد أن اصطدمت سيارة بحشد من الناس في قلب مانهاتن.

وقع الحادثة مساء الأحد وفقا لما نشرته الأندبندنت البريطانية، عندما قادت إمرأة تبلغ من العمر 29 عامًا، لم يتم الكشف عن اسمها، سيارة هائج في جميع أنحاء مدينة نيويورك، وفقًا لإدارة شرطة نيويورك.

وقالت الشرطة إن المرأة قادت سيارتها من طراز هوندا أكورد في وسط مانهاتن، قبل منتصف الليل بقليل، وصدمت مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يعبرون الطريق في ذلك الوقت.

وأصيب ستة رجال تتراوح أعمارهم بين 24 و 61 عاما وامرأة تبلغ من العمر 34 عاما بجروح وتراوحت إصاباتهم بين المستقرة والحرجة.

لم يتعرض أي من الضحايا لإصابات خطيرة.بعد الحادث، زُعم أن السائق أقلع في السيارة، متوجهاً عبر نفق ميدتاون إلى كوينز. وقالت الشرطة إنها تعرضت في وقت لاحق لحادث تحطم ثلاث سيارات على طريق لونغ آيلاند السريع. لم يصب أحد في هذا الحادث وتمكن سائقي السيارتين الأخريين من الخروج في أعقاب ذلك.

وقالت الشرطة إن المرأة - من بيل ميد، نيوجيرسي - ألقي القبض عليها وتم نقلها إلى مستشفى جامعة نورث شور.تخضع حاليًا لتقييم الصحة العقلية.هويتها غير معروفة حاليًا.كما أنه من غير الواضح ما هي التهم التي قد تواجهها والأحداث التي ربما أدت إلى الحادث.