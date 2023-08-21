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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطلع سفير اليابان على الممارسات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي

السفير مهند العكلوك
السفير مهند العكلوك ونظيره الياباني

أطلع مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، سفير اليابان فوق العادة والمفوض لدى الجامعة العربية هيروشي أوكا، على الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تقوم بها حكومة أكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي.

كما أطلعه خلال اللقاء الذي عقد في سفارة اليابان بالقاهرة اليوم، على الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات طويلة من الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ما تمارسه إسرائيل من محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما تناول اللقاء بشكل موسع حول التحضير للإجتماع الوزاري الثالث لمنتدى التعاون العربي الياباني والذي سيعقد في الخامس من الشهر المقبل، والفقرات الخاصة بالقضية الفلسطينية التي ستخرج في البيان الختامي للإجتماع، بالإضافة إلى سبل توطيد العلاقات الفلسطينية اليابانية في المرحلة المقبلة بصفة اليابان دولة صديقة وعضو فاعل بالمجتمع الدولي.    

وبدوره أعرب السفير العكلوك عن تقديره للدعم الياباني الاقتصادي لفلسطين، مطالبا بضرورة أن تخطو بخطوات إضافية بإتجاه القضية الفلسطينية وأهمها دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد أن مبادرة السلام العربية هي الخطة العربية الوحيدة وممر السلام العربي الوحيد من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وحل قضية اللاجئين حلا عادلا استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتجسيد استقلال دولة فلسطين، مع ضرورة أن ينعكس ذلك في البيان الختامي الذي سيصدر عن الوزاري الشهر المقبل، مشددا على أنه لابد من الحفاظ على اللغة المتقدمة التي حققت عام 2017 في الإجتماع الوزاري الأول الذي عقد بالقاهرة.  

كما أكد سفير اليابان دعم بلاده للمؤسسات والتنمية لدعم الاستقلال الاقتصادي لدولة فلسطين ولدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم حل الدولتين وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأعرب سفير اليابان، عن قلقه بشأن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وما ينتهجه الاحتلال بحق شعبنا، وإنه سينقل وجهة النظر الفلسطينية إلى طوكيو ليتضمن البيان الختامي الصادر عن الوزاري الشهر المقبل فقرات تثبت الحق ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

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