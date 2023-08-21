شروط التقديم في التأهيل التربوي بجامعة الأزهر.. الأوراق والتفاصيل

أعلنت كلية التربية بجامعة الأزهر، عن شروط التقديم في التأهيل التربوي بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

شروط التقديم في التأهيل التربوي

وأضافت كلية التربية، أن الدبلوم العام في التربية دبلوم معتمد من أعرق جامعات العالم (جامعة الأزهر)، ويتيح للدارسين فرصة استكمال الدراسات العليا في مجال التربية (دبلوم مهنية - دبلوم خاص - ماجستير - دكتوراه) في جامعة الأزهر وفي كلية التربية بأي جامعة أخرى، والعكس صحيح، فجامعة الأزهر تقبل الحاصلين على الدبلوم العام من كليات التربية بالجامعات المصرية ليكملوا دراساتهم العليا بكلية التربية جامعة الأزهر.

التأهيل التربوي

وذكرت أن المصروفات نفس مصروفات العام الماضي ، تتضمن (المصروفات الدراسية، المقابلة الشخصية، الكشف الطبي، الكتب الدراسية، الكارنيه، تسجيل التربية العملية، رسم دخول الامتحان) ولا توجد أي مصروفات أخرى طوال العام.

كما لا يشترط اجتياز أي دورات تدريبية، بل المركز يقدم دورات تدريبية مجانية في الأدوات الرقمية للتعليم، علما بأن الدراسة سنة كاملة والامتحانات تعقد في شهر يوليو من كل عام، ولا يوجد (تيرم).

الأوراق المطلوبة للتأهيل التربوي

وأوضحت كلية التربية، بجامعة الأزهر، أنه يشترط في الالتحاق بالتأهيل التربوي، تقديم الأوراق التالية:

- أصل شهادة التخرج و4 صور منها

- أصل شهادة الميلاد و4 صور منها

التأهيل التربوي



- 6 صور شخصية حديثة مكتوب عليها الاسم بالكامل

- 4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية

- الموقف التجنيدي للطلاب الذكور و4 صور منها

- شهادة إدارية للذي لا يعمل من أي جهة حكومية معتمدة ومختومة و4 صور منها

- موافقة جهة العمل للعاملين بالوظائف الحكومية و4 صور منها

ويتم تسليم هذه الأوراق بمكتب مركز القاهرة للتأهيل التربوي بالدور الأرضي جناح ب بالكلية.

نظام الدراسة في التأهيل التربوي

- خريجو هذا العام يمكن قبولهم بإفادة نجاح، مع التوقيع على إقرار بإحضار شهادة التخرج خلال شهر من التقديم.

- الدراسة للبنين والبنات.

التأهيل التربوي



- يمكن الالتحاق بالدبلوم للأزهريين وغير الأزهريين من خريجي أي جامعة مصرية، بنفس المواد والتكليفات.

- المقررات الدراسية مقررات تربوية تعدّ الدارسين للالتحاق بمهنة التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل في المجال التربوي.

- تهدف الدراسة إلى الإعداد المتكامل نظريّا وعمليّا، وليست مجرد شهادة.

ـ الدراسة بنظام التعليم (الهجين)، يومان دراسة أونلاين (الأربعاء والخميس) ويومان دراسة فعلية بالكلية (الجمعة والسبت) .

