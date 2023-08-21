عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شروط التقديم في التأهيل التربوي بجامعة الأزهر.. الأوراق والتفاصيل

التأهيل التربوي
التأهيل التربوي

أعلنت كلية التربية بجامعة الأزهر، عن شروط التقديم في التأهيل التربوي بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

خبير : إعادة الدور التربوي المتكامل للمدرسة بمقررات عصرية

قافلة من الأزهر تصل كفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي

شروط التقديم في التأهيل التربوي

وأضافت كلية التربية، أن الدبلوم العام في التربية دبلوم معتمد من أعرق جامعات العالم (جامعة الأزهر)، ويتيح للدارسين فرصة استكمال الدراسات العليا في مجال التربية (دبلوم مهنية - دبلوم خاص - ماجستير - دكتوراه) في جامعة الأزهر وفي كلية التربية بأي جامعة أخرى، والعكس صحيح، فجامعة الأزهر تقبل الحاصلين على الدبلوم العام من كليات التربية بالجامعات المصرية ليكملوا دراساتهم العليا بكلية التربية جامعة الأزهر.

التأهيل التربوي

وذكرت أن المصروفات نفس مصروفات العام الماضي  ، تتضمن (المصروفات الدراسية، المقابلة الشخصية، الكشف الطبي، الكتب الدراسية، الكارنيه، تسجيل التربية العملية، رسم دخول الامتحان) ولا توجد أي مصروفات أخرى طوال العام.

كما لا يشترط اجتياز أي دورات تدريبية، بل المركز يقدم دورات تدريبية مجانية في الأدوات الرقمية للتعليم، علما بأن الدراسة سنة كاملة والامتحانات تعقد في شهر يوليو من كل عام، ولا يوجد (تيرم).

الأوراق المطلوبة للتأهيل التربوي

وأوضحت كلية التربية، بجامعة الأزهر، أنه يشترط في الالتحاق بالتأهيل التربوي، تقديم الأوراق التالية:
- أصل شهادة التخرج و4 صور منها
- أصل شهادة الميلاد و4 صور منها

التأهيل التربوي


- 6 صور شخصية حديثة مكتوب عليها الاسم بالكامل
- 4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية
- الموقف التجنيدي للطلاب الذكور و4 صور منها
- شهادة إدارية للذي لا يعمل من أي جهة حكومية معتمدة ومختومة و4 صور منها
- موافقة جهة العمل للعاملين بالوظائف الحكومية و4 صور منها
ويتم تسليم هذه الأوراق بمكتب مركز القاهرة للتأهيل التربوي بالدور الأرضي جناح ب بالكلية.

نظام الدراسة في التأهيل التربوي

- خريجو هذا العام يمكن قبولهم بإفادة نجاح، مع التوقيع على إقرار بإحضار شهادة التخرج خلال شهر من التقديم.
- الدراسة للبنين والبنات.

التأهيل التربوي


- يمكن الالتحاق بالدبلوم للأزهريين وغير الأزهريين من خريجي أي جامعة مصرية، بنفس المواد والتكليفات.
- المقررات الدراسية مقررات تربوية تعدّ الدارسين للالتحاق بمهنة التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل في المجال التربوي.
- تهدف الدراسة إلى الإعداد المتكامل نظريّا وعمليّا، وليست مجرد شهادة.
ـ الدراسة بنظام التعليم (الهجين)، يومان دراسة أونلاين (الأربعاء والخميس) ويومان دراسة فعلية بالكلية (الجمعة والسبت) .
 

شروط التقديم في التأهيل التربوي جامعة الأزهر كلية التربية التأهيل التربوي الأوراق المطلوبة للتأهيل التربوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

إسلام صادق: القندوسي يشترط الحصول على مستحقاته كاملة ويهدد بشكوى الأهلي

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

ترشيحاتنا

فرص عمل للمعلمين والإداريين | رابط وشروط وظائف المدارس الوطنية للعلوم التقنية

عاجل.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب الأرجنتين

بناقل حركة أوتوماتيك.. سيارات SUV حديثة للبيع| صور

بقوة شحن 240 وات.. ريلمي تروج لهاتفها GT 5 من خلال "الزجاج المعجزة"

خطوات التقديم علي الأراضي المميزة برنامج مسكن بالمدن الجديدة

تلك الفئات يجب أن تَحذر.. مستشار الرئيس للصحة يقدم نصائح للتعامل مع متحور كورونا الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ