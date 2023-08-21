الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة أوكرانية لضرب منطقة بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف منطقة بيلجورود الروسية باستخدام طائرة مُسيرة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير الطائرة المسيرة المستخدمة.

وأمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إحباط هجوم بطائرتين بدون طيار على منطقة بيلجورود، التي تعد هدفًا منتظمًا لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وفي بيان منفصل، قال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، إنه تم إسقاط 12 هدفا عند الاقتراب من مدينة بيلجورود، حسب ما نقلته “رويترز”.

وكانت روسيا أعلنت الأحد عن إحباط هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على 3 مناطق منفصلة، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص وإجبار اثنين من مطارات موسكو على تحويل مسار الرحلات لفترة وجيزة.