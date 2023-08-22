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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | 5 سيارات عائلية "زيرو" تبدأ من 250 الف جنيه..ارخص سيارة جديدة موديل 2024 في مصر..سعر سيارة أيولوس E70 Pro الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أهم الأسعار والمواصفات للمركبات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

فرصه وبأرخص سعر .. اشتري هذه السيارة موديل 2024

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة جديدة تحمل موديل العام وبسعر مناسب، ويضم السوق المصري باقة من الطرازات المتنوعة، سواء من فئة الهاتشباك أو الرياضية أو السيدان، ومنها النسخة BYD F3 والتي تعد ارخص سيارة بين موديلات 2024 في مصر.

 

5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر .. تبدأ من 250 ألف جنيه

يقدم السوق المصري عددًا كبيرًا من السيارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان، والهاتشباك ذات الطابع الشبابي، بالاضافة إلى الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وفئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

 

أرخص سيارة أوتوماتيك "زيرو" تقدمها علامة شيري في مصر.. صور

تتربع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، على قائمة السيارات الأرخص سعرًا بين موديلات العلامة التجارية الصينية المقدمة بالسوق المحلي، حيث تبدأ أسعارها الرسمية من 450 الف جنيه وذلك عن الفئة الاولى، بينما يصل سعر الفئة كاملة التجهيزات إلى 520 الف جنيه.

 

سعر السيارة الكهربائية أيولوس E70 Pro .. بديلة البنزين

ارتفعت من جديد اسعار السيارة أيولوس E70 Pro الكهربائية، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 40 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المقدمة من هذه النسخة، والتي تعد واحدة من ابرز السيارات الكهربائية المطروحة داخل السوق المصري.

 

بالأسعار.. 5 سيارات رياضية الأكثر مبيعًا في مصر

كشفت مجمعة التأمين الاجباري على السيارات بالتعاون مع المرور في مصر، عن اجمالي السيارات الرياضية من عائلة الـ SUV المرخصة جديدًا خلال النصف الاول من العام الجاري 2023، وتحديدًا في الـ 7 اشهر الماضية.

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