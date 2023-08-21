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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم… نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط… والتسجيل بتقليل الاغتراب

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بالخطوات.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 الآن عبر هذا الرابط

يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، وموعد الإعلان عنها. 

رئيس جامعة حلوان يطلق شعلة أسبوع شباب الجامعات

شهد اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان انطلاق فعاليات شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر والمقرر عقده بالجامعة في سبتمبر ٢٠٢٣، حيث تم استقبال فريق  مهرجان انتقال الشعلة واستلام علم الأسبوع واستلام الشعلة واعطاء إشارة البدء بالانطلاق.

أهمها صحة الجهاز الهضمي.. أستاذ بالقومي للبحوث يوضح فوائد المانجو

قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن المانجو لذيذة ومغذية وصحية وتعتبر من أكثر الفواكه شهرة وتتميز بنكهتها الفريدة ورائحتها وطعمها المميزين بالإضافة إلى الخصائص التى تدعم الصحة، مما يجعلها من بين الأغذية الوظيفية الجديدة، ولذلك تسمى ملكة الفواكه.

الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

أعلن مكتب تنسيق الجامعات ٢٠٢٣،  انتهاء المدة الزمنية المحددة بتنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة ١٩ أغسطس ٢٠٢٣.  

تقليل الاغتراب 2023 ..التسجيل عبر هذا الرابط

أعلن مكتب تنسيق الجامعات ٢٠٢٣   انتهاء المدة الزمنية المحددة بتنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات  والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة ١٩ اغسطس و من المقرر ان يتم اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ خلال ٧٢ ساعة من اغلاق المرحلة .  

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