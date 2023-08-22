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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسهل طريقة لتحضير كريم شانتي في البيت

أسهل طريقة لتحضير
أسهل طريقة لتحضير كريم شانتي في البيت

تقدم الشيف شيماء الرفاعي أسهل طريقة لتحضير كريم شانتي في البيت.

لا تستغنى ربة المنزل عن إعداد الكريم شانتيه فى الحلويات لذلك نقدم لكم هذه الطريقة . 

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مقادير طريقة تحضير كريم شانتي في البيت  

250 جراما من زبدة (vital او la prairie)
250 جراما من السكر الصقيل (كلاصي)
1 كأس زيت
2 أكياس سكر فاني


طريقة تحضير كريم شانتي

نخلط أولا الزبدة بالخلاط الكهربائي (batteue) (يجب أن تكون لينة لكي يسهل خلطها).

وفي الوقت الذي نخلط الزبدة نضيف السكر الصقيل تدريجيا، و كذلك الفاني والزيت حتى يتجانس الخليط ويصبح كريمة متماسكة.

يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أطول (شهر على الأقل)، ويمكن أيضا إعطاؤه أي لون نريد.

كريم شانتي مقادير طريقة تحضير كريم شانتي في البيت طريقة تحضير كريم شانتي و يصبح كريمة متماسكة ​​​​​​​health

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