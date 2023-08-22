تقدم الشيف شيماء الرفاعي أسهل طريقة لتحضير كريم شانتي في البيت.

لا تستغنى ربة المنزل عن إعداد الكريم شانتيه فى الحلويات لذلك نقدم لكم هذه الطريقة .



مقادير طريقة تحضير كريم شانتي في البيت

250 جراما من زبدة (vital او la prairie)

250 جراما من السكر الصقيل (كلاصي)

1 كأس زيت

2 أكياس سكر فاني



طريقة تحضير كريم شانتي

نخلط أولا الزبدة بالخلاط الكهربائي (batteue) (يجب أن تكون لينة لكي يسهل خلطها).

وفي الوقت الذي نخلط الزبدة نضيف السكر الصقيل تدريجيا، و كذلك الفاني والزيت حتى يتجانس الخليط ويصبح كريمة متماسكة.

يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أطول (شهر على الأقل)، ويمكن أيضا إعطاؤه أي لون نريد.