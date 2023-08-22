استمرار حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بقرى مركز ومدينة الحسنة

تواصل مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء بالتعاون والتنسيق مع الإدارة الصحية بالحسنة تحت إشراف ومتابعة رئاسة مركز ومدينة الحسنة ، تنفيذ فعاليات الحملة القومية المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تستهدف الاطفال من الفئة العمرية من سن يوم وحتي عشر سنوات.

حيث تابع وفد من وزارة الصحة أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شل الأطفال بقرى مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، وذلك للوقوف علي نسب تحقيق المستهدف من الحملة ، وإزالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة ، للوصول إلي جميع الأطفال بقري ونجوع مركز الحسنه حيث أكد السيد رئيس المركز والمدينة علي توحيد كافة الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبه.

ومن جانبها..أوضحت الدكتور هانم عبد الرؤوف أن حملة تطعيم شلل الأطفال يتم تنفيذها من خلال فرق ثابته ومتحركة بجميع قري المركز والمدينة.

بالإضافة إلى تجهيز مقار جميع الوحدات الصحية لاستقبال الاطفال للحصول على التطعيم ، مؤكده علي أن الهدف المرجو من الحمله الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، واحتواء اي فيروس وافد من أي دولة بها المرض مشيره بأنه يتم التنبيه علي الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمه.

بجوار المساجد:

و أكد الدكتور أحمد عمر مدير الإدارة الصحية بالحسنه بأن الفرق تتنقل بكافة الأماكن داخل قري المركز والمدينة من منزل إلي منزل وبجوار المساجد والميادين مع تنقل فرق التوعية بالحمله ودعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحملة المحدوده واضاف أنه تم اليوم تطعيم عدد كبير من الأطفال وذلك من بداية الحمله حتي اليوم الثاني بنسبة تغطية تصل إلي ٨٠% حتي الآن

حيث تم تنفيذ فعاليات الحمله بقرية أم قطف وتوابعها، والجفجافة، والريسان، والمنبطح ،والقسيمة وأكد رؤساء القرى جميعا بأن الحملة تسير بشكل جيد دون أي معوقات

وتناشد رئاسة مركز ومدينة الحسنة ، جموع المواطنين بضرورة تطعيم أبناؤهم والتجاوب مع جميع الفرق الطبية لمساعدتهم في تنفيذ المهام حفاظا علي صحة وسلامة أبناؤهم ووقايتهم من هذا المرض ٠