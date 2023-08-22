تعرف عليه.. فنان شهير انضم لناشئي الأهلي لكرة السلة في التسعينيات

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وكان السعدني من ناشئي الأهلي، لكرة السلة عام ١٩٩٤م، ومزح مع جمهوره بتعليق على الصورة: “الفرنشه حوار”.

مسلسل "سيب وانا اسيب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجأت بأنها مازالت على ذمته.

والمسلسل من بطولة الفنان أحمد السعدني والفنانة هنا الزاهد والفنان محمد جمعة والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنان محمود البزاوي، آية سماحة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي.