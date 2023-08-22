الإمارات.. مطار دبي الدولي يستقبل أكثر من 41 مليون مسافر



أفادت صحيفة الخليج الإماراتية بأن "مطار دبي الدولي" رفع للمرة الثانية هذا العام توقعاته لحركة المسافرين، بعد أن سجل قفزة بالنصف الأول من العام الجاري.



وأشارت الصحيفة إلى أن المطار الدولي استقبل 41.6 مليون مسافر في النصف الأول، ما يمثل أكثر من 100% من أعداد المسافرين المسجَّلة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 (أي قبل كورونا)، وفق بيان صدر يوم الثلاثاء.

كما رفع المطار توقعاته للعام بأكمله من 83.6 مليون إلى 85 مليون مسافر، ما يقلّ بنسبة 1.6% فقط عن حركة المسافرين السنوية المسجَّلة عبر مطار دبي الدولي عام 2019، حسب تصريحات بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي في البيان.