صور من داخل إذاعة الجيش تثير الجدل في الأوساط العراقية.. تفاصيل

أثارت مجموعة من الصور التي تم التقطها داخل إذاعة القوات المسلحة العراقية لأشخاص وإعلاميين جدلا واسعا في الأوساط العراقية وهو ما دعا خلية الإعلام الأمني لإصدار بيانا توضيحيا.

وذكرت الخلية في بيان لها قائلة "تود خلية الإعلام الأمني أن تبين وبناءاً على ما تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة من داخل إذاعة القوات المسلحة في قيادة العمليات المشتركة لأشخاص وإعلاميين".

وأضافت الخلية قائلة "النشر المشار إليه تم بصورة كيفية من قبل احد العاملين في الإذاعة وعلى موقعه الشخصي ولم تتبناها أي جهة رسمية مثل القيادة أو الخلية بسبب الخصوصية الأمنية لإذاعة القوات المسلحة المتأتية من صفة العاملين فيها ومقرها وأمور أخرى قد تفرض بعض القيود على التداول الإعلامي لهذا الموضوع".





وتابع البيان "وعلى الرغم من أن الإذاعة المشار إليها تعتبر وسيلة إعلامية أخذت مديات مهمة في عالم الإعلام المسموع ومن الطبيعي استضافتها لشخصيات عامة إعلامية ومجتمعية وفنية ورياضية كثيرة من اجل إيصال رسالة القوات المسلحة إلى الرأي العام إلا إن الجهات المسؤولة اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الناشر للموضوع لمنع تكرار هذه المخالفة في المستقبل".



وفي وقت سابق تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي صورا من داخل إذاعة القوات المسلحة أثارت الجدل بين المستخدمين.